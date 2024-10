Juve, che sospiro di sollievo!

La Juve tira un sospiro si sollievo: l’infortunio di Weston McKennie è meno grave di quanto si temesse, gli esami strumentali al JMedical hanno escluso lesione e dunque si tratta solo di un affaticamento alla coscia sinistra. Il centrocampista statunitense salterà la Lazio, poi però tornerà a disposizione: in una settimana in cui sarà utile il contributo di tutti. Lavora sperando di rientrare con lo Stoccarda o più tardi con l’Inter anche Koopmeiners, che si allena con una fasciatura che dovrebbe prevenire i rischi di contrasti per far risanare prima possibile la frattura leggermente scomposta della seconda costola. Prosegue discretamente anche il percorso di recupero di Nico Gonzalez: Thiago Motta spera di poter contare su di lui prima possibile, nel frattempo ha riaccolto Adzic dopo gli acciacchi fisici che hanno rimandato il debutto in maglia bianconera del classe 2006 montenegrino. Alla Continassa si attende adesso il rientro dei nazionali per fare il punto verso la Lazio: l’emergenza da gestire è palese ma nessuno vuole fare drammi. Ci sarà da gestire il momento, ma è anche così che nascono le grandi squadre.