Napoli, dopo la sosta si riparte dalla vetta e da Lukaku

La seconda pausa per le Nazionali sta andando in archivio dopo due settimane. E il campionato riparte dal Napoli in testa. Gli Azzurri di Antonio Conte si sono assicurati il primo posto con la vittoria casalinga sul Como di Cesc Fabregas prima della pausa. La squadra partenopea prima dello stop aveva messo in fila la terza vittoria di fila si sono portati a 16 punti, più di tutti gli altri avversari e si ripartirà dalla trasferta di Empoli. I toscani hanno cominciato la stagione positivamente e saranno un avversario molto temibile. Soprattutto perché dopo la pausa per le Nazionali le gare sono sempre più difficili

Napoli, con un Lukaku più forte

In queste due settimane Antonio Conte ha avuto la possibilità di lavorare con i giocatori rimasti dalle convocazioni in Nazionale. Tra coloro che sono rimasti c’è anche Big Rom Romelu Lukaku. Il tecnico salentino e il centravanti belga hanno un rapporto speciale. Se Romelu conosceva già molto bene le linee di gioco del tecnico di Conte, queste settimane rischiano di aver perfezionato inesorabilmente l’intesa tra Lukaku, i suoi compagni e il tecnico. Due settimane di lavoro assieme sono un’ottima notizia per gli Azzurri. E una cattiva per tutti gli avversari. Inter e Juventus in primis sono avvisate.

Lobotka out

Di contro, Conte e il Napoli non avranno il faro del centrocampo. Il ko di Lobotka in Nazionale lo terrà fuori per almeno due settimane. Stanislav è tornato ai livelli dell’anno dello scudetto. E sarà una mancanza pesante per gli Azzurri soprattutto quando ci sarà da gestire il pallone. Un elemento importante perché l’Empoli lascerà il pallino del gioco al Napoli, aspettando per ripartire in contropiede. Per questo sarà fondamentale capire a che punto è della sua integrazione nel calcio italiano e nel Napoli, lo scozzese Billy Gilmour. L’ex giocatore del Chelsea conosce bene Antonio Conte proprio dai tempi dei Blues, ma oggi campionato e contesto sono molto diversi…