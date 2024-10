Roma, l’aria di Trigoria profuma di ottimismo verso l’Inter

L’aria sopra Trigoria profuma di ottimismo. Cauto, ovviamente, perché le ultime due gare avevano comunque nuovamente appesantito l’ambiente giallorosso dopo un avvio turbolento. Ma si sa, il tempo lenisce le ferite e leviga l’amarezza. A contribuire poi ci pensando due ottime notizie per la Roma in vista della super sfida di domenica sera contro l’Inter. L’apprensione per le condizioni di Dovbyk, di rientro nella Capitale, è definitivamente svanita.

L’attaccante ucraino aveva saltato la rifinitura del match di Nations League contro la Repubblica ceca, salvo poi giocare 80 minuti conditi dal gol del pareggio su rigore. Juric lo aspetta a Trigoria, dove a partire dalle prossime ore si metterà a disposizione per preparare la delicata sfida dell’Olimpico. Con lui dovrebbe rivedersi anche Paulo Dybala, che ha forzato i carichi di lavoro individuale per puntare quanto prima al rientro in gruppo.

Il problema al flessore pare definitivamente alle spalle e l’Inter all’orizzonte diventa un obiettivo concreto per l’argentino, che è rimasto a Trigoria durante la sosta. Mirino centrato sulla gara di domenica, quindi, con la speranza di esserci dal 1’, come non capita di fatto dalla gara contro l’Udinese, che coincide anche con l’unico gol stagionale di una Joya che vuole riprendersi in mano la Roma.