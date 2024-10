Verstappen nei guai, cambia la corsa al Mondiale: Norris fa festa

Formula 1, situazione non semplice per il tre volte campione del mondo: Lando Norris ora può davvero sperare

Se lo avessimo detto a inizio stagione nessuno ci avrebbe creduto. Eppure, questo Mondiale di Formula 2024 ci sta regalando sensazioni inaspettati e mai viste nelle ultime due stagioni. È vero, in testa alla fine rimane sempre il solito Max Verstappen ma la sua leadership è tutt’altro che inattaccabile con Lando Norris che insegue a 52 punti di distanza.

Il pilota britannico alla giuda della McLaren ha rotto il tabù Red Bull: assieme al collega Oscar Piastri ha ridimensionato la scuderia più vincente degli ultimi anni e ha indirizzato invece la McLaren verso successi inaspettati. E ora, col Gp di Austin alle porte, tutto potrebbe accadere: da un capitombolo, l’ennesimo, della Red Bull, a un successo dominante del team papaya. Vedremo cosa accadrà, intanto di Gran premi ne mancano appena sei e il leader della classifica non può affatto essere tranquillo.

Verstappen, Norris lo minaccia sul serio: può accadere di tutto

La F1, almeno quella di quest’anno, è tutt’altro che una competizione scontata anche nella classifica costruttori, visto e considerato che tra la prima e le altre non vi è più un divario tecnico evidente. L’anno scorso, come i tifosi ricorderanno, la Red Bull appariva una montagna difficile da sormontare, a tal punto che Verstappen riuscì a vincere quasi tutti i GP con un ruolino di marcia impressionante.

Quest’anno però, complici diversi problemi, si è riscoperto umano anche lui: tra litigi interni, la situazione di Horner e le recenti vicende con la Fia, Super Max sta toccando con mano parecchie difficoltà. Dall’altra parte, la leadership dell’olandese è stata messa in seria crisi dal lavoro eccellente di Lando Norris che, quest’anno, ha trovato la grinta giusta grazie al magnifico operato di Andrea Stella, ex ingegnere della Ferrari e oggi team principal degli inglesi.

Dal prossimo appuntamento di Austin, la Red Bull cambierà leggermente veste sperando nell’impresa di rosicchiare secondi alla McLaren; quest’ultima invece continuerà a macinare asfalto sperando di uscire vincitrice sin dalla prima gara Sprint. A Città del Messico e a San Paolo, invece, entrambe le monoposto in teoria dovranno impegnarsi ancora di più, affrontando piste ricche di curve e dove conterà molto la trazione. Norris ha qualche possibilità in più di far bene in entrambi i circuiti.

Verstappen dovrà invece superare ogni aspettativa. Insomma, non certo la condizione ideale per l’olandese. La rimonta di Norris sembra davvero possibile e renderà imprevedibile un Mondiale di cui nessuno poteva immaginare un epilogo simile.