Berrettini, succede l’imponderabile in diretta: la reazione è virale

Matteo Berrettini e un episodio che lo coglie di sorpresa in diretta: reazione imperdibile da parte del tennista romano

Il tennis italiano gode di un momento di forma e di splendore mai vissuto prima. Testimoniato sicuramente dal rendimento stratosferico di Jannik Sinner come numero uno del mondo, ma non soltanto. Alle sue spalle, sono molti altri in ottima posizione nel ranking e non a caso l’Italia si presenterà come favorita per difendere il titolo in Coppa Davis il mese prossimo. Una spedizione cui spera di fare parte Matteo Berrettini, che sta cercando di risalire la china dopo lunghi periodi molto complicati.

Il romano ha già ottenuto un risultato importante, quello di tornare competitivo a buoni livelli dopo essere letteralmente sprofondato e sparito dai radar. A inizio marzo, quando è tornato dal lungo infortunio patito agli Us Open 2023, era oltre la 150esima posizione nel ranking, mentre oggi è tornato a gravitare intorno alla top 40.

Difficilmente, forse, lo rivedremo al suo massimo, vale a dire all’interno della top ten, ma parliamo di un tennista che quando è in giornata può ancora essere avversario durissimo per tutti. Intanto, in questo finale di stagione, non ha punti da difendere e dunque potrebbe approfittarne per guadagnare molte posizioni. Se tutto andasse per il meglio, potrebbe addirittura finire l’anno a ridosso dei primi 30 nel ranking.

Il primo obiettivo è comunque riconquistare la Nazionale, dove ha dato buona prova di sé nella fase preliminare a Bologna. E in questo senso è stato significativo il derby contro Luciano Darderi, vinto a Stoccolma. Un derby che però passerà alla storia anche, se non soprattutto, per un episodio assai particolare.

Berrettini e il derby contro Darderi, sospensione per un problema mai visto

Un match molto combattuto e intenso, da parte dei due azzurri, con il romano a prevalere per 6-4 6-3. La sfida è stata però interrotta per alcuni minuti nel secondo set, per un imprevisto che ha lasciato tutti senza parole.

Un servizio di Darderi finito in rete, infatti, è risultato talmente potente da distruggere il gancio della rete stessa. Si è reso necessario l’intervento dello staff del torneo svedese per risolvere il problema e rimettere le cose a posto per permettere ai tennisti di riprendere a giocare. Berrettini e Darderi sono rimasti a osservare con attenzione la scena, incuriositi da qualcosa che probabilmente non gli era mai capitato in carriera.