Napoli, la carica di Lukaku: “Sto tornando in forma: ne avevo bisogno fisicamente e mentalmente”

L’attaccante del Napoli, Romelu Lukaku in una lunga intervista al podcast “Friends of Sport”. “Spero di poter riscoprire la passione di giocare per il Belgio, che il fuoco mi bruci nuovamente per i Red Devils. Il prossimo obiettivo è il Mondiale tra due anni e adesso sembra ancora lontanissimo”

Napoli? “Ora ho scelto per me, ne avevo bisogno mentalmente e fisicamente. Non avevo fatto la preparazione estiva, perché dovrei mettermi di nuovo in una situazione del genere ora che stiamo facendo dei buoni progressi con il Napoli e sto gradualmente tornando in forma”.

Il ritorno all’Anderlecht? “Accadrà, e non tornerò per finire, voglio comunque raggiungere un buon livello. Quando tornerò, se perderemo due volte mi incazzerò. Mignolet? Il modo in cui è tornato è come uno dovrebbe farlo. Quando tornerò all’Anderlecht, vorrò vincere il campionato. Questa è la mentalità con cui sono cresciuto ed è ciò a cui dovrebbe aspirare il club. Le sane ambizioni non sono mai una brutta cosa”.