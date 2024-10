Ritiro Djokovic, è arrivato il momento della resa: il messaggio

Novak Djokovic sempre più vicino alla fine del suo percorso: è arrivato il momento della resa? Arriva l’annuncio che lascia interdetti tutti i tifosi

Non è stato di sicuro il miglior anno per Novak Djokovic, uscito con le ossa rotte da un 2024 che potrebbe aver significato per lui l’inizio della discesa che porterà all’inevitabile ritiro. Non ha ben figurato in quasi nessuno dei tornei che ha giocato, specialmente i grandi Slam. L’unica eccezione sono stati i Giochi Olimpici, dove è arrivata la vittoria dell’oro per la prima volta in carriera. Al di là di questo che probabilmente era il suo vero obiettivo per il 2024, per il resto è stato un continuo declino.

Dalla perdita del primo posto del ranking ATP a favore di Sinner (e con possibile discesa fino al decimo posto entro fine anno) alle diverse sfortunate esperienze nei quattro grandi Slam, fino ad una serie di infortuni che l’hanno costretto a gestirsi per partecipare solo ai tornei principali. Anche l’ATP di Shanghai che ha visto il serbo arrivare in finale contro Sinner è stato molto amaro per come si è concluso, con l’ultimo atto che è andato in maniera netta all’italiano.

Djokovic distrutto, la resa è molto vicina: arriva l’annuncio

Dopo i diversi infortuni subiti sono sempre più le voci che vogliono il classe 1987 star pensando al ritiro. Al momento il tennista ha dichiarato di voler ancora andare avanti ma di doversi gestire per essere competitivo nei grandi tornei ed evitare infortuni. Tradotto: giocherà solo i grandi Slam e qualche altra competizione minore per tenersi allenato.

Intanto però arriva un annuncio da parte di un illustre ex alquanto impietoso nei confronti dell’ex numero uno del ranking ATP. Adriano Panatta ha commentato il successo di Sinner nel torneo cinese e soprattutto la sconfitta del serbo, con parole dirette e crude che stanno facendo molto discutere tra i fan. “Djokovic ha giocato bene solo per un’ora. Dopo il primo set non c’è stata storia“ è il laconico commento. L’ex tennista italiano poi entra a gamba tesa sul futuro del serbo.

“Si rassegni a lasciar perdere”. Come? “Credo che per uno come lui che è stato il più grande di tutti i tempi sia anche umiliante fare queste brutte figure e venir sconfitto in maniera così netta. Non può permettersi di uscire dal campo non dico umiliato ma con una batosta simile“. Panatta, in altre parole, consiglia vivamente a Djokovic di ritirarsi! Poi arriva la chiosa finale: “A me dispiace, ho una grande ammirazione per Djokovic. Non è vero che non lo amavo, amavo Federer più di lui”.