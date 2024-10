Tamberi come Baggio e la Pellegrini: ultim’ora mozzafiato

I tanti successi di Gianmarco Tamberi nel salto in alto fanno partire l’accostamento con grandi campioni di altre discipline come Roberto Baggio e Federica Pellegrini

Gianmarco Tamberi è riuscito a smaltire almeno un po’ di delusione per come sono andate le cose alle Olimpiadi di Parigi. Lo scorso settembre l’atleta italiano ha infatti vinto la Diamond League 2024 centrando così il terzo successo in carriera nella competizione. Una vittoria che lo ripaga del dolore provato un mese prima a Parigi, quando i postumi delle coliche renali gli hanno impedito di competere per una medaglia.

In una recente ospitata a ‘Verissimo’ assieme a sua moglie, Chiara Bontempi, Tamberi ha ammesso di essere rimasto deluso dalle critiche ricevute per aver deciso di rendere pubblico il suo sconforto per i dolori lancinanti causati dal calcolo. “Mi sono dispiaciute. Io quella mattina mi sentivo perso nel giorno più importante della mia vita“, ha detto Gimbo, ricordando che gli atleti sognano e preparano certe gare fin da bambini. “Ci ho messo tutto me stesso per rivivere quel sogno dopo Tokyo ma mi è sfumato“.

Tuttavia Tamberi ha potuto consolarsi proprio grazie all’amore della sua Chiara: finora il suo principale obiettivo erano i Giochi Olimpici, ma adesso non vede l’ora di diventare papà. I fan ovviamente si augurano che il 32enne possa ancora stupire tutti in pedana e magari essere presente alle Olimpiadi 2028 di Los Angeles: l’atleta di Civitanova Marche non lo ha escluso.

Tamberi come Baggio: la dichiarazione spiazza tutti

Le tante vittorie conquistate in carriera, tra cui il fantastico oro vinto alle Olimpiadi di Tokyo e il Mondiale a Budapest nel 2023, fanno in modo che Tamberi sia davvero uno degli atleti più importanti nella storia del salto in alto italiano, se non il migliore di sempre. Sono in tanti a ritenere che Gimbo nel suo sport sia il numero uno e che i suoi trionfi rimarranno leggendari.

Di tanto in tanto si parla di questo anche sui social: nonostante qualche critica per quanto accaduto alle scorse Olimpiadi la maggior parte dei tifosi è dalla parte di Tamberi e crede che sia davvero un mostro sacro del salto in alto, sia italiano che mondiale. Un utente su X ha scritto chiaramente che Gimbo nel suo sport è da considerarsi alla pari di un Mennea, di una Pellegrini o magari anche di un Roberto Baggio.

Un’opinione che non trova tutti d’accordo. Un altro utente ha infatti risposto che l’accostamento ci può anche stare, aggiungendo però che Tamberi – a suo dire – non riesce a far rimanere gli spettatori incollati allo schermo della TV ogni volta che gareggia: una ‘magia’ che invece riusciva alla perfezione ai tre campionissimi citati. In realtà, come sottolineano i suoi fan, Gimbo ha regalato più volte emozioni di quello stesso livello.