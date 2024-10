Bufera intorno a Federica Pellegrini: “Non lo ha mai fatto”

Federica Pellegrini è protagonista di un altro caso: in tanti hanno fatto notare che la ‘Divina’ non ha mai fatto questa cosa.

Federica Pellegrini è protagonista a Ballando con le Stelle e, anche grazie al noto programma condotto da Milly Carlucci, cerca di mettersi alle spalle le tensioni di queste ultime settimane. Ha fatto piuttosto rumore lo scontro con Thomas Ceccon che non le ha mandate a dire alla ‘Divina’ affermando che per lui la campionessa di nuoto non rappresenta nulla e aggiungendo che “non è mai venuta a dirmi una parola“.

Federica Pellegrini ha replicato definendo l’uscita di Ceccon “incommentabile“. Qualche ora più tardi suo marito, Matteo Giunta, ha rincarato la dose: “Il rispetto è il valore fondamentale alla base dello sport e della vita. Se non ce l’hai, puoi anche aver vinto le Olimpiadi, ma per me vali zero“.

In molti si sono schierati dalla parte di Federica Pellegrini ma non sono mancati colori che hanno preso invece le difese di Ceccon. Tuttavia l’ultima dichiarazione del 23enne di Thiene ha di nuovo scatenato i tifosi della Pellegrini, che hanno subito fatto notare come la campionessa non si è mai comportata in questo modo.

Ultim’ora Federica Pellegrini: ecco cosa è successo

Il vincitore della medaglia d’oro nei 100 dorso alle scorse Olimpiadi di Parigi è intervenuto come ospite al Festival dello Sport di Trento. Parlando proprio dell’esperienza ai Giochi Olimpici, Ceccon si è soffermato anche sul pranzo con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il nuotatore ha raccontato che era seduto di fronte al Capo dello Stato che ha chiesto agli atleti se in quel momento stesse facendo perdere tempo agli stessi.

“Tutti hanno risposto di no – le parole di Ceccon – ma per quanto mi riguarda ero in attesa da un’ora ed effettivamente avrei dovuto allenarmi e così gliel’ho detto“. Dichiarazioni diventate virali sui social, con tanti fan di Federica Pellegrini che ne hanno approfittato per attaccare nuovamente il nuotatore veneto e sottolineare che se fosse stata la ‘Divina’ a parlare così le reazioni sarebbero state ben diverse.

‘Il presidente Mattarella ci ha detto ‘spero di non farvi perdere tempo’ e io gli ho risposto ‘beh sì diciamo che un pochino sì, ho le gare’ 💀💀 pic.twitter.com/zyfZrHEZHL — 𝑆𝑎𝑟𝑎.🌹𝐆𝐫𝐞𝐠 𝐏𝐚𝐥𝐭 𝐬𝐮𝐩𝐫𝐞𝐦𝐚𝐜𝐲 👑 (@smiletiziano1) October 12, 2024

Qualche utente fa anche notare che alla Pellegrini “non si perdonava nulla perché era donna“, mentre Ceccon “può dire tutte le str****te che vuole“. Altri hanno invece preferito abbassare i toni, evidenziando che Ceccon ha provato a fare solo una battuta.