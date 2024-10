Lazio, Baroni: “Le condizioni di Guendouzi. La squadra sta bene”

Conferenza stampa pre Juventus per l’allenatore della Lazio, Marco Baroni, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. ”Stiamo bene, la squadra si è allenata. Chi è rientrato dopo ha avuto la soddisfazione personale di giocare in nazionale, sono rientrati tutti, piano piano li abbiamo rimessi dentro, stamattina erano tutti presenti”.

Guendouzi disponibile? “Sta meglio, ci prendiamo ancora 24 ore, facciamo le valutazioni. Mi sembra che potrebbe essere disponibile, non so se dall’inizio. Il ragazzo ha grande voglia di essere presente, fa piacere a me e alla squadra”.

Squadra? “Per i ragazzi rientrati dalla nazionale si tratta di recuperare energie. Dele per l’amara avventura con la Nigeria, è stato fermo, però ha energia ed è giovane, ha recuperato. Stessa cosa per Dia. Gigot lo vedremo presto, è già disponibile, penso che in Europa League possa partire. Vecino è stato rapidissimo, era un piccolo affaticamento, sta bene. Lazzari sta recuperando velocemente, sta già molto meglio, sono fiducioso di un pronto recupero. Il nostro staff sta facendo un grande lavoro, le sue fibre e la sua voglia lo stanno facendo accelerare. Abbiamo delle soluzioni, non sono preoccupato. Adam sta bene, è una certezza per noi”



Isaksen? “Sta crescendo, vedo le sue qualità. A volte deve trovare dei puntelli, dei sostegni, a volte dipende da come nasce la sua partita. Deve essere libero mentalmente, senza paura di sbagliare, voglio che rischi, lo può fare. Ha fatto una buona partita anche con l’Empoli, poteva segnare. Lo sa, rimane per me l’ottima prestazione”.