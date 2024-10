Milan, Fonseca: “Non me ne frega un c***o del nome del giocatore! Se ho problemi, ci parlo”

Conferenza stampa pre Udinese per l’allenatore del Milan, Paulo Fonseca, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. “So che l’Udinese crea sempre grandi difficoltà e so che domani non sarà diverso. Loro sono una buona squadra, molto aggressiva, che gioca bene e che è molto motivata. Dovremo essere al massimo livello per poter vincere domani”.

Clima post Firenze? “Il primo giorno è stato buono perché non ho visto nessuno, ero arrabbiato. Dopo certe partite non mi piace vedere nessuno. Abbiamo avuto pochi giocatori in questi allenamenti, poi tutti i nazionali sono arrivati ieri. Abbiamo parlato della Fiorentina e preparato l’Udinese. Per me è stato molto importante ieri parlare di ciò che è successo a Firenze. Oggi abbiamo parlato dell’Udinese. Se abbiamo qualche problema, non me ne frega un cazzo del nome del giocatore. Io ci parlo. Frontalmente, direttamente, con la squadra o con i giocatori”.

Ibra? “Parlo tutti i giorni con lui, ne abbiamo parlato dopo Firenze anche”.