Juve, Thiago Motta: “Out in 5: ci saranno Weah e Fagioli, Vlahovic giocherà. Douglas Luiz…”

Conferenza stampa pre Lazio per l’allenatore della Juventus, Thiago Motta, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. “La squadra l’ho vista molto bene in quest’ultimo allenamento, quelli che possono essere a disposizione per la partita. Hanno fatto un ottimo allenamento, saremo pronti per affrontare la prossima partita di domani contro Lazio. Non avremo Bremer, Milik, McKennie, Koopmeiners, Gonzalez. Ci saranno Weah e Fagioli. Douglas Luiz? Ho parlato pochissimo con lui. Però ho visto un bellissimo atteggiamento in allenamento. Questi momenti difficili servono per vedere la reazione dei calciatori. Io ho visto una reazione bellissima. Continua ad allenarsi benissimo. Quando lo vedo così sono tranquillissimo. Questa è la strada giusta. Può fare sicuramente meglio e sono contento di quello che ho visto. Vlahovic? Vedremo, sta molto bene e domani giocherà. Poi più avanti vedrò gli allenamenti e poi parlerò con il ragazzo. Adzic? L’ho visto veramente molto bene. L’ho visto con una postura più aperta. Questo mi piace. È un grande giocatore, però lui ha meno responsabilità di altri. Sono convinto che farà bene. Può fare il centrocampista offensivo e anche l’esterno, ma per caratteristiche per me non è un esterno. Quando giocherà farà bene”.