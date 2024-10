Addio UFFICIALE alla Formula 1: sfogo durissimo del pilota

Un altro addio ufficiale alla Formula 1. È stato lo stesso pilota a comunicarlo sui social. La sua carriera è già terminata

Dopo un mese di stop, finalmente ecco il ritorno della Formula 1. Weekend importantissimo a Austin con la Sprint Race e il GP di domenica che assegnano punti fondamentali per le due classifiche piloti e costruttori quando mancano sei gare (più tre sprint) al termine della stagione.

Non assisterà ai duelli tra Verstappen e Norris e tra la Red Bull e la McLaren un grande protagonista dell’ultimo decennio di Formula 1 ovvero Daniel Ricciardo. Il pilota australiano è stato sostituito a stagione in corso sulla Racing Bull da Liam Lawson. Un avvicendamento tutt’altro che sorprendente ma che rischia di porre fine alla carriera nel motorsport di Ricciardo che ha già escluso l’ipotesi di tornare ad essere il terzo pilota della Red Bull nonché di gareggiare in Indycar negli Usa.

Oltre a Ricciardo, non tornerà in Formula 1 anche un altro pilota che ha gareggiato nel recente passato nel Mondiale con risultati tutt’altro che soddisfacenti. Ad annunciarlo è stato lo stesso pilota, spiegando le motivazioni della sua decisione.

Addio alla Formula 1, il pilota conferma tutto: “Non tornerò”

Ricordate Nikita Mazepin? Era il 2021 quando il pilota russo debutta in Formula 1 con la Haas, all’epoca sponsorizzata dalla Uralkali, un’azienda produttrice di fertilizzanti di proprietà del padre Dimitrij. In coppia con Mazepin c’era Mick Schumacher, arrivato dalla Ferrari Academy.

Per Mazepin fu un’annata negativa. Tra incidenti, ritiri e critiche anche da parte di alcuni colleghi per il suo stile di guida, il pilota russo termina la stagione a 0 punti alla stregua del compagno di squadra. Ottenuta la conferma per il Mondiale successivo con il rinnovo della sponsorizzazione da parte dell’azienda paterna, il 5 marzo 2022 la Haas lo licenzia in seguito all’invasione russa dell’Ucraina e comunica anche la risoluzione con la Uralkali.

Successivamente Mazepin viene inserito anche nella lista della sanzioni prese dall’Unione Europea nei confronti dei cittadini russi vicini al presidente Putin, un provvedimento di riflesso dovuto allo stretto rapporto tra il padre e il premier russo. Lo stesso pilota ha impugnato il provvedimento che gli impediva, di fatto, di svolgere la sua attività di driver in Europa e, dopo una lunga battaglia legale, è riuscito a ribaltare la sentenza ottenendo la revoca totale delle sanzioni.

Il pilota ha comunicato il verdetto ai followers su Instagram, esternando tutta la sua gioia per il provvedimento che gli permetterebbe, di fatto, di tornare a gareggiare in F1. Un’ipotesi che lo stesso Mazepin ha escluso nella stessa comunicazione pubblicata sui social: “E’ ora di scrivere il prossimo atto della mia vita che non sarà legato alla velocità e ai trofei. Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto nella mia carriera agonistica e anche quelli che non l’hanno fatto. Questo mi ha reso più forte. Non tornerò in Formula 1 e presto vi farò conoscere i miei prossimi passi.”

Un messaggio dal quale si evince anche un possibile disimpegno totale del pilota dal motorsport. Dopo l’esclusione dalla F1, Mazepin ha gareggiato nei rally e nella Asian Series Le Mans.