Sorpresa Hamilton, l’ultima decisione scuote tutti: cosa succede

Una scelta inattesa quella del futuro pilota della Ferrari: decisione clamorosa di Lewis Hamilton, lo ha fatto davvero

Dopo anni di grandi soddisfazioni raccolte alla guida della Mercedes, Lewis Hamilton in scadenza a fine 2024 ha deciso di dire basta. Lo scorso febbraio l’annuncio del suo passaggio in Ferrari a partire dal 2025 e un saluto, con largo anticipo, alla Scuderia di Brackley. L’esperto pilota britannico, sette volte campione del mondo, è reduce da una stagione di alti e bassi.

Il punto più brillante del 2024 dell’inglese è stato proprio il GP di Silverstone nel quale la commozione è stata quasi impossibile da trattenere. Lewis dal 2021, quando trionfò in Arabia Saudita. Pazzesco, a maggior ragione per il pilota più vincente della storia della Formula 1. A Silverstone, poi, il futuro ferrarista ha anche firmato un suo personalissimo record davvero impressionante.

Hamilton al momento è l’unico pilota ad aver vinto ben 9 volte sullo stesso circuito, in carriera. Silverstone rimane un luogo magico per lui, che è riuscito a incorniciare una giornata davvero storica prendendo successivamente una decisione di grande valore che ha spiazzato milioni di tifosi.

Hamilton, commozione totale: il gesto è incredibile

L’ultimo GP di Gran Bretagna ha rappresentato tanto per Lewis Hamilton. Un tracciato, quello di Silverstone, che il 39enne di Stevenage conosce alla perfezione. E tornare al successo dopo un digiuno durato addirittura 945 giorni, sulla sua pista preferita di sempre, non può essere un caso. La commozione del pilota, che tra pochi mesi indosserà la tuta rossa affiancando Leclerc in Ferrari, è stata palpabile.

In quell’occasione Lewis ha indossato un orologio esclusivo, modello IWC Pilot’s Watch Performance Chronograph 41 Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, dal valore di oltre 15mila euro. Una decisione assolutamente inattesa, dunque, quella del pilota inglese di mettere in vendita all’asta sia il costosissimo gioiello che un paio di guanti da corsa firmati. Il tutto per ricavare una cifra compresa tra i 32mila e i 106mila euro, stando a quanto riportato da ‘Formulapassion.it’. L’asta per collezionisti, avrà luogo solo online per Bonhams e finirà in concomitanza della Laureus Charity Night di Zurigo, proprio oggi 19 ottobre.

Una decisione importante per Hamilton ma non solo, visto che il ricavato della vendita dei due cimeli verrà devoluto interamente in beneficenza alla raccolta fondi Laureus che attraverso lo sport regala ai bambini una vita positiva e serena, al di là di sesso, religione, origine, estrazione sociale o limiti imposti dalla salute degli stessi. Un gesto davvero nobile da parte di Lewis che, ancora una volta, è riuscito a distinguersi anche lontano dal tracciato.