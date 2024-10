Cagliari-Torino 3-2, Nicola ribalta Vanoli nel finale

Termina 3-2 la sfida del Unipol Domus tra Cagliari e Torino. Sardi avanti con Viola su punizione al 38′. Tre minuti dopo il pari granata porta poi la firma di Sanabria. Nella ripresa è poi Linetty a trovare il gol dell’1-2. Al 75′ arriva poi il pari sardo con Palomino. 4 minuti dopo è poi un’autorete di Saul Coco a condannare il Torino alla terza sconfitta per 3-2 consecutiva.

Cagliari-Torino, le ufficiali

Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Luvumbo; Piccoli. All. Nicola

Torino (3-4-1-2): M. Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Vojvoda, Ricci, Linetty, Vlasic, Lazaro; Adams, Sanabria. All. Vanoli

La partita

Toro subito pericoloso dopo 8 minuti con con Adams. Brivido per il Cagliari, Sanabria si allarga e prova a calciare con il mancino, una deviazione che diventa un assist per Adams che ci prova con la punta ma non inquadra di poco lo specchio della porta. Al 23′ annullata la rete del vantaggio del Cagliari da parte di Mina, era esplosa l’Unipol Domus Arena ma era falloso l’intervento in precedenza del centrale dei sardi ai danni di Sanabria. Al 39′ il Cagliari sblocca il punteggio, esplode l’Unipol Domus Arena. Ci pensa Nicolas Viola, mancino secco su calcio di punizione del dieci dei sardi con Luvumbo che si sposta nel momento giusto dalla traiettoria della sfera per eludere la lettura di Milinkovic-Savic che tocca ma non basta. Dura soltanto tre minuti il vantaggio del Cagliari, ci pensa Sanabria a ristabilire il risultato di parità. Calcio d’angolo battuto da Lazaro sul primo palo, stacco di testa dell’attaccante granata bravo ad anticipare Mina e pallone imprendibile per Scuffet. Pari immediato del Torino.

La ripresa

In avvio di ripresa il Cagliari spreca con Piccoli e Viola, il Toro trova allora l’1-2 con Linetty. All’improvviso arriva il vantaggio del Torino, la ribalta la squadra di Paolo Vanoli. Grande conclusione con il destro dalla distanza da parte di Karol Linetty, destro in diagonale che piega le mani a Scuffet e si insacca in porta. Cagliari chela riprende al 75′. Corner da destra sponda di Luperto e colpo di testa di Palomino per il 2-2 sardo. 4 minuti dopo è poi un’autorete di Saul Coco a condannare il Torino alla terza sconfitta per 3-2 consecutiva. Cross da destra di Piccoli e deviazione sfortunata del centrale alle spalle di Milinkovic Savic. Allo scadere è poi Scuffet a salvare il possibile pari del Toro. Termina 3-2 con il Cagliari che trova un successo fondamentale nella corsa alla salvezza.