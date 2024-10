L’Inter riparte nel segno del Toro

La serata di ieri ci ha lasciato con una risposta a tanti interrogativi dell’inizio di stagioni. Interrogativi che riguardavano l’Inter Campione d’Italia e i suoi protagonisti. Domande e dubbi che i nerazzurri stanno dissipando in maniera convinta e convincenti a colpi di vittorie. Di ogni tipo, di ogni genere, abbattendo anche gli ostacoli che il destino le pone davanti. L’Inter di Simone Inzaghi si sta ritrovando, E lo sta facendo nel momento più importante, quando c’è da rispondere all’attacco delle più agguerrite concorrenti che, al momento, si trovano una davanti: il Napoli, a +2. E una dietro: la Juventus a-1.

L’Inter potrà ancora contare su Lautaro?

Sì, presente. La risposta è arrivata forte e chiara ieri dal capitano dell’Inter. Lautaro Martinez c’è e basta una sola minima occasione per decidere le sorti della partita. Con una difesa arcigna, e un Sommer in palla, è bastata un mezza palla sporca alla squadra di Inzaghi per vincere la partita. E i tre punti, importantissimi, in un campo complicato come l’Olimpico, portano la firma del Toro Lautaro Martinez. Il capitano dopo l’avvio opaco si sta ritrovando. Dopo la doppietta di Udine, ecco il gol decisivo con la Roma: tre gol che valgono i sei punti con cui l’Inter è ai vertici piuttosto che nella pancia del gruppo. Perché, va bene la vena di Thuram (comunque ad intermittenza), ma la squadra di Simone Inzaghi non può assolutamente fare a meno del suo capitano.

Implacabile?

Non sarà probabilmente implacabile come un anno fa l’Inter, ma sicuramente è altrettanto favorita e avanti alle avversarie. Basti pensare a quanto accaduto ieri nei primi 25 minuti. Due ko muscolari, gravi o meno gravi, mettono Inzaghi nelle condizioni di dover cambiare con lo Young Boys sicuramente. Ma anche, forse, contro la Juventus. Non tutto è sempre rosa e fiori. In molti si chiedevano se con così pochi problemi fisici all’Inter potessero trovare spazio le riserve di lusso che Marotta ha fornito a Inzaghi. Beh, la gara di ieri dice evidentemente di sì.

I nerazzurri restano i grandi ed indiscussi favoriti per la vittoria finale. Dietro tutte le altre.