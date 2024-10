Ultim’ora Sinner, è fatta: un altro verdetto è appena arrivato

Jannik Sinner continua a giocare e vincere nonostante il peso della vicenda extra-campo: proprio in queste ore è arrivato un altro verdetto

Dopo tre sconfitte di fila nel 2024 Sinner è finalmente riuscito a battere il suo grande rivale Alcaraz. Il numero uno del ranking ATP ha così conquistato il trofeo anche nel Six Kings Slam: anche se è solo un torneo di esibizione si tratta comunque di un’affermazione importante per l’altoatesino, che dimostra ancora una volta l’eccellente stato di forma attuale.

Ora il 23enne di San Candido – che ha guadagnato la bellezza di 5,5 milioni di dollari grazie a questa vittoria – scenderà in campo nel Masters 1000 di Parigi-Bercy, anche se tutti i suoi tifosi attendono di vederlo protagonista alle ATP Finals e poi in Coppa Davis. Purtroppo Sinner dovrà giocare anche queste competizioni con il peso della nota vicenda extra-campo che lo sta tormentando ormai da mesi, e che è ancora in attesa di risoluzione definitiva.

Il ricorso della WADA contro l’assoluzione dell’ITIA obbliga Jannik a disputare tornei con questa ‘spada di Damocle’: la sentenza definitiva, infatti, non arriverà prima del 2025 (si spera a gennaio). Nelle ultime ore, ai microfoni di ‘ComoLake 2024’, Andrea Abodi ha parlato proprio del caso doping a cui deve ancora far fronte il tennista italiano nonostante abbia già chiarito come sia avvenuta l’assunzione involontaria del Clostebol.

Ultim’ora Sinner: il verdetto è fin troppo chiaro

Il Ministro per lo Sport e i Giovani sottolinea proprio questo punto, ovvero che Sinner ha già largamente dimostrato la sua innocenza. D’altronde, come ricorda lo stesso Abodi, è stata proprio l’International Tennis Integrity Agency a certificare quanto affermato da Sinner e il suo staff.

“Mi auguro che la WADA, al di là degli aspetti formali forse quasi dovuti, arrivi alle medesime conclusioni“, ha poi aggiunto il Ministro. Per Abodi il campione altoatesino “è di una trasparenza cristallina, assoluta“, ricordando come Sinner abbia anche fatto una scelta corretta decidendo di allontanare delle persone “che evidentemente avevano tradito la sua fiducia“.

Sempre Abodi ha poi voluto evidenziare che la sostanza trovata è infinitesimale e non può in alcun modo alterare la prestazione sportiva di un atleta. “Io credo che tutto questo verrà tenuto in conto” ha concluso il Ministro per lo Sport e i Giovani, dimostrandosi quindi fiducioso in un esito favorevole a Jannik che possa quindi chiudere una volta per tutte il caso.