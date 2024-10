Notizia shock per i fan di Schumacher: decisione pesantissima

È arrivata una notizia sconcertante che riguarda Michael Schumacher: i tifosi del tedesco stentano a crederci

Sono ormai anni che il mondo è in attesa di novità, di notizie sulla salute di Michael Schumacher. Sin da quel maledetto 29 dicembre 2013 quando il tedesco cadde dagli sci, battendo la testa e rischiando di morire. Il coma, le cure che ancora oggi costano carissimo per sperare in una ripresa dell’ex ferrarista.

Ad oggi notizie certe non ci sono. Nei mesi scorsi si è parlato tanto del tentativo di ricatto nei confronti della famiglia di Michael da parte di tre individui, uno dei quali ha lavorato per diversi anni come addetto alla sicurezza dell’ex pilota di Formula 1. Fascicoli e scatti rubati che ritrarrebbero Michael dopo l’incidente: i 15 milioni di euro richiesti per non diffondere il materiale rubato sul dark web non sono mai partiti da casa Schumacher. Anzi. Il trio è stato prontamente arrestato ed il materiale sequestrato.

Ancor più recentemente si è vociferato – ma di prove, al momento, non ne esistono – della possibilità che Schumi fosse presente al matrimonio di sua figlia Gina Maria a fine settembre. Un evento che sarebbe più unico che raro, se fosse confermato, sin dal grave incidente di Meribel. Ad ogni modo i suoi fan, affamati di novità e notizie, hanno appena ricevuto un’ultim’ora davvero inattesa. È di poche ore fa una decisione che ha lasciato decisamente interdetti i tifosi del tedesco. Una scelta destinata a far discutere: ecco costa è appena successo.

Schumacher, svolta improvvisa: decisione incredibile

Nella sua carriera Michael Schumacher ha portato alla vittoria diverse vetture, soprattutto nel suo lungo percorso alla guida della Ferrari. A Maranello, ancora oggi, il tedesco è un vero e proprio eroe: d’altronde nessuno ha vinto tanto in carriera con la ‘Rossa’.

Ad ogni modo, secondo quanto viene riportato da ‘Formula1.it’, nelle scorse ore è stata presa una decisione pesantissima. Il 22 ottobre 2006 andava in scena l’ultima gara alla quale Michael prese parte alla guida di una Ferrari. Nel GP di Interlagos in Brasile Schumi partì nono arrivando a rimontare fino al quarto posto, sfiorando il gradino più basso del podio occupato da Jenson Button. E proprio quella vettura, la Ferrari 248, verrà molto presto messa in vendita all’asta. Una decisione inaspettata, per un cimelio di enorme valore che riguarda l’ex pilota del Cavallino Rampante.

7 titoli mondiali, 91 GP vinti: la vettura guidata dal ‘Kaiser’ verrà battuta all’asta per oltre 13 milioni di euro. Una cifra fuori portata per tantissimi ma non è assolutamente in discussione che possa presto venire trovato l’acquirente giusto. Schumacher lasciò la Ferrari nel 2006 proprio con quella vettura, prima di fare ritorno in Mercedes dal 2010 al 2012. I collezionisti, nel frattempo, si fregano le mani.