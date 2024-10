ESCLUSIVA SI L’agente di Latte Lath: “Ipswich saltato all’ultimo e c’era il Monaco. Sala? Il piano con il Pisa”

L’agente di mercato Matthias Veneroso è intervenuto in esclusiva a Sportitalia per parlare di alcuni suoi assistiti, rivelando alcuni retroscena di mercato.

Che inizio di stagione sta avendo Latte Lath?

“Sta vivendo una parentesi non fortunata in questo inizio: la squadra non gira benissimo e fatica a trovare continuità di risultati. C’è stata anche un’interruzione del suo filotto di gol, che lo aveva visto protagonista sul finale della scorsa stagione. In mezzo c’è stato un evento che sicuramente ha involontariamente un po’ intaccato un po’ l’andamento”.

Quale?

“L’ultimo giorno di mercato il club ha rifiutato una proposta importante dalla Premier League, dall’Ipswich Town. Questa cosa è rimasta un po’ anche su quello che è successo dopo. Oggi lui comunque è concentrato, sa che deve fare bene con il Middlesbrough, con l’obiettivo di alzare l’asticella e tornare a fare quello che sa. Serve invertire la rotta”.

Quindi questo episodio ha inciso su di lui a livello mentale?

“E’ un professionista ed è concentrato al 100% su quello che fa. Ma inizialmente sicuramente sì, queste sono cose che incidono. E’ stata una situazione che può aver lasciato una macchia sull’andamento. Poi non voglio dire che le cose non girino per questo a livello personale, perché è un grande professionista. Gol a parte, lui sta facendo bene, le performance sono sempre positive. Chiaramente è un attaccante e vive di gol”.

In Italia è circolato il nome del Monaco. C’era del vero?

“Sì, sono state fatte delle considerazioni con il Monaco. C’era una situazione che avrebbe dovuto incastrarsi con un’uscita da parte di un attaccante per poter poi eventualmente approfondire. E’ un giocatore che loro hanno attenzionato, sono stati fatti dei dialoghi poi non c’è stata la possibilità di concludere. In questo momento hanno proseguito con quelle che erano le loro idee”.

Dall’Italia nulla?

“No, in questo momento non penso che sia una destinazione calda, Latte ha trovato fortuna all’estero e in questo momento abbiamo preferito prediligere il mercato estero. Poi certo, lui ha passaporto italiano ed è cresciuto in Italia, quindi è una destinazione che non disdegnerebbe, però non c’è stato granché”.

Parlando di Sala: il suo obiettivo è tornare al Pisa, che sta facendo un campionato di vertice in B?

“L’anno scorso ha fatto bene con la Primavera del Pisa, guadagnandosi la possibilità di esordire in Serie B, per poi iniziare il ritiro con la prima squadra del Pisa. Come dici tu, il Pisa oggi è una squadra di vertice in Serie B, sta facendo molto bene, ha giocatori di spessore, ha un obiettivo ben definito. Per Sala è stata fatta una scelta coerente con quello che deve essere il suo percorso, di fare un’esperienza in Serie C. E’ un 2005, si sta ritagliando il suo spazio, sta giocando con continuità. Penso stia facendo vedere che ha delle qualità, che deve necessariamente migliorare. Continuando in questa maniera potrà alzare l’asticella. Il mio augurio è quello che lui possa un domani tornare e magari avere la possibilità di stare in rosa e di giocarsi le sue carte, perché è un giovane interessante, ma facciamo un passo alla volta: ora deve concentrarsi sul Pontedera e deveaggiungere dei tasselli a quella che è la sua crescita”.

Elia allo Spezia?

“E’ un giocatore ormai consolidato, forte per questa categoria, affidabile e versatile. Lo Spezia sta facendo risultati positivi, invertendo la rotta rispetto alla scorsa stagione. Siamo contenti di far parte di questo progetto che oggi sta raccogliendo un po’ i frutti rispetto ad un anno fa. La piazza è importante, c’è un ambiente caldo, una società seria. Siamo contenti di quello che sta facendo e ci auguriamo che possa togliersi delle soddisfazioni con questa maglia. Lo meritano sia lui che la piazza. Personalmene arriva da una stagione dove ha fatto tante presenze dopo un infortunio grave”.