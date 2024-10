Marcell Jacobs, mazzata terrificante in diretta: l’annuncio

Marcell Jacobs deve fare i conti con un’altra mazzata: la nuova batosta per il velocista azzurro è arrivata in diretta

Dopo la medaglia mancata a Parigi in tanti speravano che Marcell Jacobs potesse regalare emozioni al Golden Gala di Roma. Tuttavia anche nell’importante appuntamento capitolino l’atleta azzurro non ha lasciato il segno. Jacobs ha concluso all’ultimo posto nei 100 metri, dove ha trionfato nuovamente Tebogo, già vincitore della medaglia d’oro nei 200 agli ultimi Giochi Olimpici.

Il 30enne velocista italiano non era chiaramente in condizione e lo si è capito con il vistoso rallentamento nel finale di gara. “Avevo i bicipiti un po’ duri e non aveva senso rischiare un infortunio“, ha detto Jacobs ai microfoni dopo la prestazione deludente. Ma le brutte notizie per l’atleta azzurro e per i suoi tantissimi tifosi non sono finite qui.

Proprio nelle scorse ore è infatti arrivata un’altra mazzata per Jacobs, oltretutto in diretta. Una gloria dell’atletica italiana non le ha infatti mandate a dire, prendendo di mira il velocista per quanto mostrato alle Olimpiadi di Parigi. Si tratta di Stefano Tilli, 62 anni, campione europeo indoor dei 60 metri piani a Budapest 1983 e per due anni detentore del record mondiale dei 200 metri piani indoor.

Jacobs shock, arriva la mazzata: tifosi gelati

In un’intervista rilasciata a ‘QA TV’, visibile anche su YouTube, la voce dell’atletica italiana in Rai utilizza parole molto chiare per commentare la stagione di Marcell Jacobs, soffermandosi in particolare sulla sua prima annata con l’allenatore Rana Reider e sulla sua corsa alle Olimpiadi di Parigi della scorsa estate.

Secondo Tilli la stagione di Jacobs può considerarsi tutto sommato positiva, anche se “qualcosa è mancata“. L’ex velocista italiano è d’accordo sul fatto che l’atleta azzurro ha corso veloce, ma non abbastanza da risultare competitivo negli appuntamenti davvero importanti. Il riferimento è chiaramente alla finale di Parigi: “Alle Olimpiadi devi vincere una medaglia – sottolinea Tilli – Avevano detto che faceva 9.70…“.

Non è la prima volta in questo 2024 che Tilli ‘pungola’ Marcell Jacobs. Già prima delle Olimpiadi l’ex atleta aveva sottolineato che con avversari come Lyles e Thompson sarebbe servita una prestazione di enorme spessore per poter aspirare alla medaglia d’oro. L’auspicio, ovviamente, è che il grande lavoro che sta facendo il velocista italiano per tornare ai massimi livelli possa presto dare i suoi frutti anche in termini di risultati di alto spessore.