Musetti con le lacrime agli occhi, ammissione da pelle d’oca

Lorenzo Musetti con le lacrime agli occhi, le sue dichiarazioni non passano affatto inosservate: ammissione da pelle d’oca

Nonostante ancora debba arrivare alla conclusione si può tranquillamente dire che questo 2024 è stato anche l’anno di Lorenzo Musetti. Ovviamente il pensiero degli amanti del tennis e dei tifosi azzurri non può non andare alla straordinaria impresa, compiuta dal nativo di Carrara, alle ultime Olimpiadi di Parigi dove ha conquistato una incredibile medaglia di bronzo.

Per non dimenticare, inoltre, il raggiungimento della semifinale di Wimbledon in cui ha “rischiato” davvero di alzare il trofeo al cielo. In questo momento la classifica del ranking maschile ATP parla chiaro: 18ma posizione. Non è da escludere, a questo punto, che possa andare a migliorare sempre di più e magari togliersi anche qualche soddisfazione importante a livello sportivo.

Nelle ultime ore stanno facendo molto discutere le ultime dichiarazioni che ha rilasciato ai microfoni di ‘Tennis Major’ in cui si è soffermato a trattare alcuni argomenti. Tra questi, inoltre, ha fatto molto rumore la sua ammissione che ha commosso sia lui che i suoi tifosi.

Musetti, l’ammissione lascia senza parole: “È stato emozionante”

Qualche settimana fa si trovava a Parigi per coronare un sogno: in primis quello di aver partecipato alla sua prima Olimpiade e, successivamente, quella di essere ritornato a casa con una medaglia. Ci è riuscito alla grande. Una emozione indescrivibile quella che ha provato nel momento della premiazione: “Quando sono salito sul podio insieme ad Alcaraz e Djokovic non ci credevo. Lì ho capito che avevo realizzato qualcosa di importante. Difficile ricrearlo visto che ce l’ho dentro di me“.

Anche se questo tipo di emozioni vorrebbe viverle più a lungo. Molto difficile visto che, nel corso dell’intervista, ha spiegato che siamo in una società in cui si vive in maniera molto veloce. Un’altra grande emozione, però, l’ha vissuta lontano dal campo. Ovvero la nascita del suo primo figlio, Ludovico, venuto al mondo nel mese di marzo. Per il tennista si tratta del più grande risultato che fino ad ora ha ottenuto nella sua vita.

Tornando nuovamente al tennis ha in mente quali sono i suoi obiettivi: quello di fare bella figura in Coppa Davis insieme al resto della squadra azzurra. Idea e pensiero anche per l’attuale numero uno al mondo, Jannik Sinner. In conclusione, in merito alla vicenda doping, ha difeso il suo connazionale dalle critiche di queste ultime settimane: “La maggior parte dei casi non proveniva da tennisti. Solo Jannik è risultato positivo a questa sostanza. Ci sono molti controlli. Credo nella lotta contro il doping“.