Addio a soli 22 anni, tifosi sconvolti: annuncio drammatico

Come un fulmine a ciel sereno, a soli 22 anni, l’atleta ha deciso di dare il suo addio: tifosi sconvolti dall’annuncio

Una notizia a dir poco inaspettata. Anche perché non era affatto nell’aria. L’atleta, però, ha voluto regalare un altro colpo di scena dei suoi. Questa volta la notizia in questione non è affatto delle migliori. A soli 22 anni, con una lunghissima carriera davanti, ha deciso di dire addio allo sport in cui si stava pian piano consacrando.

Alexia Paganini ha annunciato il proprio ritiro dal pattinaggio. Lo ha fatto con un breve post sul suo canale ufficiale di Instagram. Il tutto è avvenuto con una serie di scatti in cui ha raggruppato alcuni dei migliori momenti della sua carriera. Nativa di Greenwich (Stati Uniti D’America), ha gareggiato per la Svizzera nel 2017. Per ben quattro volte nella sua carriera è entrata a far parte della top 10 dei Campionati Europei.

Nel 2020 ha ottenuto un quarto posto, il suo miglior piazzamento. Due le sue apparizioni alle Olimpiadi, quelle di Pyeongchang nel 2018 e a Pechino quattro anni più tardi. Quattro, invece, sono stati i titoli nazionali che ha messo in bacheca (2018, 2019, 2020 e 2022). Adesso, il suo obiettivo, è quello di concentrarsi solo ed unicamente agli spettacoli sul ghiaccio.

Pattinaggio, Alexia Paganini lascia a soli 22 anni: tifosi distrutti

Tifosi che, dopo aver letto la notizia, hanno commentato immediatamente il post. C’è chi ha mostrato incredulità. Chi, invece, ne ha voluto sapere di più (se ci fossero motivi dietro a questa decisione), ma c’è anche chi ha voluto ringraziarla per le emozioni che è riuscita a trasmettere in questi anni.

Il giorno dopo l’annuncio dal suo ritiro il sito “20 Minuten” l’ha intervistata. Nel corso della stessa ha rivelato che questo tipo di decisione è stata molto sofferta e lunga. A soli 22 anni, però, aveva raggiunto tutti gli obiettivi che si era prefissata. Ergo: non aveva più stimoli. La passione, infatti, la sentiva per altro.

Guai, però, a parlare di tristezza o altro: in questo momento la 22enne si sente più che felice ed ha realizzato tutti i suoi sogni. In conclusione, quando le viene posta la domanda sulla sua carriera, la risposta non si fa attendere: “Sono molto felice di come sia andata. È passato molto tempo dalla mia ultima gara, ma solo ora mi rendo conto di quanto sono riuscita ad ottenere“.

Adesso si dedicherà solo agli eventi sul ghiaccio. Magari potrà dare qualche consiglio a delle nuove leve che vogliono intraprendere il suo stesso percorso.