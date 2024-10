Djokovic deve arrendersi, ora non ci sono più dubbi: pazzesco

Niente da fare per Novak Djokovic e gli altri veterani: devono arrendersi, ora non ci sono più dubbi. Arriva anche l’annuncio, i tifosi restano spiazzati

Novak Djokovic non ha attraversato una delle migliori annate della sua carriera, giusto per usare un eufemismo. Il serbo è letteralmente crollato nel ranking ATP, cominciato al primo posto prima del declino. Dopo il sorpasso subito da Jannik Sinner in vetta ha iniziato a perdere ulteriori posizioni, frutto di risultati per lui molto scadenti, soprattutto negli Slam in questa annata. Non è riuscito a vincerne nemmeno uno, e questo ha fatto sicuramente notizia.

L’unica eccezione è stata l’Olimpiade, l’unico grande obiettivo che ancora gli mancava in carriera. Almeno a Parigi è riuscito a fare la differenza. Ma per tutto il resto il suo anno è stato da dimenticare. Ha iniziato a fare i conti anche con una condizione fisica alquanto precaria, diversi infortuni non gli hanno dato tregua, fino all’inevitabile decisione di iniziare a gestirsi e prendere parte solo ai grandi tornei per non rischiare ulteriormente.

Djokovic si arrende: arriva l’incredibile annuncio sul serbo

Un po’ come fanno tutti i grandi tennisti sul finale di carriera. C’è però dell’altro: c’è chi teme che il serbo possa decidere di ritirarsi da un momento all’altro, ci sono sinistri presagi. Djokovic per molti è già sul viale del tramonto. L’annuncio arrivato di certo non aiuta chi vorrebbe vederlo in campo ancora a lungo.

Le intenzioni di Nole sono quelle di andare avanti ancora a lungo, ma sarà il suo fisico a dettargli realmente i tempi. Intanto il ricambio generazionale si è avuto in maniera netta, e ad oggi sembra esserci un abisso tra Sinner e Alcaraz con il resto. Un vero e proprio passaggio di consegne tra la vecchia guardia formata da Djokovic e Nadal e i due millennials. Sono pareri che arrivano non solo da parte di tifosi e addetti ai lavori, ma anche da tennisti illustri. Come quello di Taylor Fritz.

L’americano si è trovato a disputare contro l’azzurro la finale degli US Open, arrendendosi all’astro nascente del tennis. Fritz è intervenuto ai microfoni di ‘Tennis Channel’ rilasciando alcune dichiarazioni che sanno di sentenza definitiva per Djokovic, la resa può essere vicina. “Alcaraz e Sinner sono davvero pazzeschi. Entrambi riescono ad avere un’ottima difesa, riuscendo a distruggere la palla anche da posizioni difficili. Sono incredibili. Djokovic, così come Nadal e Federer, hanno sempre fatto punti colpendo la palla in posizione angolata e in profondità. Loro colpiscono allo stesso modo ma a 10/15 km/h più forte”.

Le sue parole di forte stima nei confronti dell’italiano e dello spagnolo, mostrano quanto per l’americano (e non solo lui) il ricambio generazionale è ormai realtà e per Djokovic è vicino il tempo della resa.