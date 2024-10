L’annuncio è clamoroso, Ferrari al primo posto: cambia la classifica

In casa Ferrari spunta uno scenario davvero inatteso: annuncio clamoroso e primo posto, ecco cosa succede

Il Gran Premio di Austin ha celebrato una doppietta che i tifosi della Ferrari aspettavano da tanto tempo. Il GP d’Australia è stato l’unico momento nel quale l’1-2 Ferrari ha visto la luce quest’anno: in quell’occasione, però, sul gradino più alto del podio c’era Carlos Sainz. Adesso a prendersi la scena è stato Charles Leclerc.

Quella che rapidamente sta avviandosi verso la conclusione – mancano 5 GP, il prossimo weekend si corre in Messico – è stata la stagione della maturità, della consacrazione del monegasco come uno dei piloti più forti, talentuosi e soprattutto continui in pista. E quando la SF24 non ha fatto i capricci, Charles ha sempre dimostrato di poter lottare per il Mondiale.

Un Mondiale che, nonostante l’aritmetica lo permetta ancora, difficilmente vedrà il #16 superare sia Lando Norris che Max Verstappen. Max lanciato nonostante tutto verso il suo quarto titolo consecutivo. La stagione che poteva, tuttavia, andare in maniera molto diversa. E a sorridere, in quel caso, sarebbero stati proprio Leclerc e la Ferrari.

Mondiale Ferrari, rivelazione choc: tifosi increduli

‘F1-news.eu’ rivela uno scenario che poteva lasciare a bocca aperta e carichi di grande gioia i tifosi della Ferrari. Una rossa che numeri alla mano avrebbe potuto vantare una classifica assai diversa, sia per il mondiale piloti che soprattutto per quello costruttori. Ma andiamo con ordine.

Verstappen 354 punti, Norris 297 e Leclerc 275. Tra Baku e Singapore il pilota monegasco ha, di fatto, perso per strada ben 15 punti: un vero peccato, contando anche l’inaspettato incidente in Azerbaijan tra Perez e Sainz. La classifica, al netto di questi avvenimenti, sarebbe molto diversa. Verstappen si ritroverebbe 10 punti in meno (344), Norris invece -4 (a Baku, da quarto a sesto). Per Leclerc, invece, vittoria a Baku e secondo posto a Singapore che lo avrebbero portato a +15 (290 punti) a -54 da Max, quando mancano 5 gare e 2 Sprint Race da qui a fine campionato. Ancora più clamorosa risulterebbe la classifica del mondiale costruttori.

Oltre ai già citati 15 punti sciupati da Leclerc vanno aggiunti altrettanti per mano di Sainz, visto l’incidente di Baku ed il settimo posto (-9) a Singapore. A differenza dell’attuale classifica (Red Bull 544, McLaren 504, Ferrari 496) la situazione risulterebbe diametralmente opposta. La scuderia di Woking avrebbe 12 punti in meno, Red Bull +2 tra l’incidente di Perez e il -10 di Max. Ma Ferrari guiderebbe incredibilmente tutti con 535 punti, seguita da 532 e Red Bull a 506. Una catena di rimpianti, di se e di ma che non possono non fare arrabbiare i tifosi. La speranza è che, da qui a fine campionato, i rimpianti si riducano al minimo.