Manuel Bortuzzo ha deciso, grande commozione nel mondo dello sport

L’annuncio di Manuel Bortuzzo, bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, ha suscitato grande emozione. Ecco di cosa si tratta

Una pallottola che lo ha raggiunto a un fianco, mentre insieme alla fidanzata dell’epoca, Martina Rossi, era in attesa di entrare in un pub di Piazza Eschilo, a Roma, ha cambiato per sempre la sua vita costringendolo su una sedia a rotelle. Manuel Bortuzzo, quella maledetta notte tra il 2 e il 3 febbraio del 2019, aveva solo 19 anni e un futuro radioso nel nuoto.

Tuttavia, quella pallottola esplosagli contro per errore da due individui che lo avevano scambiato per uno dei 5 ragazzi con cui poco prima nello stesso pub di Piazza Eschilo, si erano azzuffati, non ha spezzato il suo sogno di mettersi al collo una medaglia olimpica.

Infatti, Manuel Bortuzzo è stato uno dei protagonisti della spedizione azzurra alle Paralimpiadi di Parigi 2024 che hanno visto l’Italia piazzarsi al sesto posto nel medagliere con 71 podi, 24 ori, 15 argenti e 32 bronzi. Di quest’ultimi uno lo ha conquistato Manuel Bortuzzo: un exploit inatteso come inaspettato è l‘annuncio del nuotatore trevigiano che ha commosso tutto il mondo dello sport.

Manuel Bortuzzo mette nel mirino le Olimpiadi di Los Angeles 2028

L’appetito vien mangiando, recita un noto proverbio, e così Manuel Bortuzzo, dopo il bronzo a Parigi, mette nel mirino i prossimi Giochi Paralimpici di Los Angeles 2028: “Parigi ’24 mi ha lasciato grande consapevolezza. E ora gli obiettivi sono i Mondiali di Singapore e poi una preparazione più mirata per Los Angeles 28“, ha dichiarato il 25enne nuotatore a margine della consegna del Premio Internazionale “Eccellenza Mediterraneo 2024”.