Penalità in Formula 1: batosta nella lotta al titolo

Penalità importante in Formula 1, la situazione potrebbe cambiare da un momento all’altro nella lotta al titolo

Manca sempre meno al prossimo Gran Premio del Messico, il quintultimo di questa stagione. I giochi sono tutt’altro che fatti. Anche se, proprio nelle ultime ore, è arrivata una notizia che potrebbe clamorosamente cambiare l’andamento di questa stagione.

Una vera e propria batosta nella lotta per conquistare il titolo. Il GP di Austin non è stato di certo facile per i commissari di gara. In molti, in particolar modo sui social network, hanno notato che c’è stata poca uniformità di giudizio per quanto riguarda i duelli “corpo a corpo”.

Soprattutto nel momento in cui uno dei due piloti tendeva a forzare, sempre di più, l’altro suo rivale e farlo andare fuori pista. C’è chi è stato penalizzato per questo motivo e chi, invece, l’ha scampata. Tra i penalizzato c’è stato anche Lando Norris Non sono assolutamente mancate le polemiche in merito.

Formula 1, scoppiano le polemiche: la situazione su Norris

Durante il duello contro Max Verstappen, Norris contava già tre violazioni dei track limits prima dell’arrivo del quarto causato proprio dal duello stesso con il campione in carica. Subito è intervenuta la FIA, con un comunicato, a fare il punto della situazione. Nella nota è stato precisato che pilota della McLaren non è stato penalizzato con quattro track limits perché, in quel momento, non aveva alcun tipo di possibilità se non uscire dalla pista per evitare un contatto che sembrava inevitabile.

Norris, infatti, ha si ricevuto una penalità di 5 secondi durante il GP di Austin ma per un altro motivo ovvero il sorpasso irregolare a Verstappen in curva 12 . Una penalità assegnata per via di una violazione dell’Articolo 33.3. Nella stessa manovra, il pilota della McLaren è incorso nel quarto track limit violato ma, per la situazione specifica in cui è avvenuta la nuova violazione, i commissari hanno deciso di non sanzionare ulteriormente il pilota britannico con un’altra penalità

Nel prossimo weekend si torna in pista a Città del Messico per un altro duello. Verstappen ha allungato a 57 punti di vantaggio su Norris che non può permettersi di perdere ulteriore divario dal rivale sempre più lanciato verso la conquista del quattro titolo consecutivo, un’impresa riuscita solo ai grandi della Formula 1 come Schumacher, Hamilton e Vettel. Dopo il Messico, si tornerà nuovamente in pista la settimana successiva in Brasile.