Ribaltone in F1, annuncio arrivato: vince Sainz

Annuncio vincente di Carlos Sainz che fa esultare i tifosi, ribaltone in Formula 1 in vista delle ultime gare della stagione 2024

Il Gran Premio di Austin è finito ormai negli archivi ma è già tempo di concentrarsi sulla prossima gara di Formula 1 che si terrà nel prossimo fine settimana a Città del Messico e sarà la quintultima tappa di questa stagione 2024. In seguito a decretare i posizionamenti nelle varie classifiche sia quella costruttori che in quella per piloti, ci saranno soltanto i Gran Premi di Brasile, Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi.

Lo scorso fine settimana in Texas è andata in scena una grande gara per i tifosi della Ferrari visto che i due piloti della Rossa, Charles Leclerc e Carlos Sainz, si sono piazzati rispettivamente in prima e seconda posizione.

Questo bel risultato ha dato grande slancio alle ambizioni per il finale di stagione alla scuderia di Maranello che adesso vuole fare di tutto per vincere il mondiale costruttori, dato il distacco di appena 48 punti nei confronti della McLaren che ad ora si trova in testa.

Sainz rilancia le sue ambizioni: “Voglio un’altra vittoria prima di andare via”

Naturalmente, dopo l’ottimo fine settimana vissuto ad Austin, Leclerc e Sainz hanno festeggiato molto con il team, con i tifosi e anche ai microfoni della stampa esultando a 360° dopo questa “doppietta-Ferrari” attesa da tempo. In particolare hanno colpito molto le dichiarazioni dello spagnolo che ha rilasciato al termine della gara in Texas.

Queste le parole di Sainz concesse ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Con gli ultimi pacchetti mi sembra evidente che la macchina stia funzionando meglio: è più consistente e prevedibile. Ci permette di andare più forti in gara: in qualifica non siamo ancora i più forti, ma in gara siamo tra i più veloci e spero di avere un’altra opportunità per vincere quest’anno, perché voglio un’altra vittoria prima di andare via”.

Il pilota spagnolo numero 55 si è detto dunque fiducioso per il finale di stagione e desidera vincere ancora un Gran Premio con la monoposto di Maranello prima di salutare, suo malgrado, il team del cavallino rampante. Ricordiamo infatti che da ormai diverso tempo il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton e la Ferrari hanno raggiunto e ufficializzato un accordo per un contratto valido dal 2025 che porta Sainz a far posto all’inglese che dall’anno prossimo farà coppia con Leclerc.