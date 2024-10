Muore una leggenda dello sport, lutto devastante in queste ore

Un terribile lutto ha colpito il mondo dello sport, se ne è andato una vera e propria leggenda: tifosi increduli

Come un fulmine a ciel sereno è arrivata una di quelle notizie che mai nessuno avrebbe voluto dare. Un terribile lutto ha scosso, nelle ultime ore, il mondo dello sport. Il cuore della leggenda si è spento all’età di 63 anni nelle prime ore di martedì 22 ottobre.

Il baseball piange la scomparsa di Fernando Valenzuela, indimenticabile lanciatore dei Dodgers di Los Angeles. Per molti è considerato come il messicano più famoso a vestire la maglia biancazzurra negli anni ’80. A confermare tra i primi la notizia della sua morte proprio la squadra. Il tutto è avvenuto a poche ore dall’importante sfida che il team disputerà contro i New York Yankees.

Non un match qualunque visto che si deciderà il campionato. Anche perché si tratta della prima volta che le due squadre si affrontano, in finale, dal 1981. Proprio in quell’anno fu un giovanissimo Valenzuela (all’epoca 20enne) a consegnare la vittoria alla sua squadra in un incontro emozionante e pieno di colpi di scena. Tanto è vero che tra i tifosi scoppiò addirittura la “Fernandomania“. Una occasione per celebrare e ringraziare il loro atleta che li ha condotti al successo.

Lutto nel baseball, addio a Fernando Valenzuela

Un vero e proprio simbolo per le strade della metropoli californiana. Per tutti, però, era semplicemente conosciuto come “El Toro de Etchohuaquila“. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media statunitensi pare che si stesse curando per una malattia. La stessa che, negli ultimi giorni, ha peggiorato le sue condizioni di salute, fino a quando non è stata comunicata la sua dipartita.

La famiglia, però, ha scelto di non rendere pubblica la notizia del suo malessere per non condizionare l’ambiente e la squadra. Nelle ultime ore è arrivato il commento ed il ricordo da parte del presidente ed amministratore delegato dei Dodgers, Stan Kasten. Quest’ultimo lo ha considerato come uno dei giocatori di baseball più importanti ed uno degli eroi che hanno vestito la maglia biancazzurra.

“Onoreremo la sua memoria durante le World Series del 2024 al Dodger Stadium” afferma Kasten. Purtroppo i suoi continui problemi di salute gli hanno impedito di seguire, anche con una certa continuità, la squadra durante i match di playoff di quest’anno. Fino a poco tempo fa commentava le partite nelle trasmissioni radiofoniche spagnole dei Dodgers.