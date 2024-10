Il Napoli soffre con il Lecce, ma vince. Basta Di Lorenzo, Conte scappa: che allungo in vetta

+5 sull’Inter, +6 sulla Juventus: ora ci immaginiamo Antonio Conte che, comodamente sul divano, si godrà il derby d’Italia di domani sera con le avversarie per la corsa Scudetto intente a togliersi punti a vicenda. Allo stadio Maradona il Napoli soffre, non sfonda, ma alla fine vince ancora: decide Di Lorenzo.

Conte sorprende: out Kvaratskhelia e Politano, titolari Ngonge e Neres. La partenza degli azzurri era stata decisamente non brillante. Occasioni per Ngonge che in 3 occasioni calcia da fuori, ma senza rendersi davvero pericoloso. Anche Lukaku ha un buon pallone davanti al portiere, ma non facile da deviare a rete ed il belga. Banda con le sue ripartenze mette sempre apprensione alla difesa azzurra. Annullato un gol di Di Lorenzo, arrivato su deviazione di un tiro di Olivera: il capitano azzurro era in fuorigioco.

Nella ripresa gli azzurri aumentano i giri del motore e schiacciano i giallorossi. A sbloccarla, al 73′ è ancora il capitano: colpo di testa di Rrahmani parato da Falcone, Di Lorenzo si avventa sulla ribattuta e manda in rete. Il Lecce non è domo e nel finale prova a creare ancora. Pericoloso Krstovic dalla distanza, poi Dorgu spreca passandola anziché calciare davanti a Meret. Tanto basta: Conte scappa e aspetta il derby d’Italia.