Inter, Inzaghi: “Con la Juve non sarà decisiva. Asllani in regia? Mi porto il dubbio fino a domani sera”

Conferenza stampa pre-Juve, per l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. “Sappiamo tutti l’importanza della partita, cosa comporta per società, tifosi e noi stessi. E’ la nona di campionato, sicuramente non sarà decisiva ma ha grandissima importanza. Si affrontano due ottime squadre che praticamente hanno avuto lo stesso cammino in A e in Champions. Veniamo da cinque vittorie consecutive ma purtroppo abbiamo avuto qualche problemino che ci limiterà da qui alla sosta. Però i giocatori sono pronti e domani cercherò di mettere in campo la formazione migliore. Ci sono tante squadre che hanno investito tantissimo colmando un grandissimo gap. Poi dipenderà. Ma sarà un campionato molto più equilibrato degli ultimi due”.

Regista? “Sappiamo cosa rappresenta Calha, un giocatore di livello mondiale. Non c’è e vedremo. Se Asllani darà le giuste garanzie giocherà lui perché è il suo sostituto, è in grande crescita ed è migliorato. L’unica sfortuna è aver davanti Calhanoglu. Sta lavorando molto bene, purtroppo ha avuto un problema per cui non c’è stato nelle ultime due. Ieri l’allenamento è andato bene, ma abbiamo anche Barella che ha fatto bene e Zielinski che ha dimostrato di stare bene. Mi porto il dubbio fino a domani sera”.