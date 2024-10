Federica Pellegrini, annuncio epocale: ha confessato tutto

Federica Pellegrini, arriva l’annuncio che tutti i suoi tifosi stavano attendendo: adesso non ci sono più dubbi

Dopo essere stata una campionessa del nuoto ed essersi tolta un bel po’ di soddisfazioni, Federica Pellegrini da qualche anno ha deciso di provare delle nuove ed importanti esperienze. In primis quella di diventare madre per prima volta oltre che far parte nel mondo della televisione. Ed anche con ottimi risultati visto che le sue apparizioni hanno spesso riscosso successo sul pubblico.

Prima era stato il turno di ‘Italia’s Got talent’ e “Pechino Express” poi, questa stagione, in “Ballando con le Stelle“. Nel corso di una intervista rilasciata al settimanale “Chi” la “Divina” si è raccontata a 360°: dalle prove che effettua prima del sabato sera e poi della sua vita da mamma della piccola Matilde, nata dal frutto dell’amore con il marito Matteo.

Proprio la piccola sta iniziando a mettere su i primi dentini. La cosa positiva è che, a differenza di altri piccoli della sua età, non si sta lamentando. Ad aiutarla la presenza costante di suo marito. Mentre la Pellegrini sta vivendo, nella migliore maniera possibile, questa esperienza nel programma condotto da Milly Carlucci. Nell’intervista, però, ha spiazzato tutti con un clamoroso annuncio.

Federica Pellegrini, apertura al secondo figlio: “Sì, ma…”

Il programma non lo paragona, di certo, ad una Olimpiade ma comunque ci mette la stessa grinta e voglia di come la metteva in acqua. Una esperienza, quella del ballo, che la sta facendo crescere e maturare ancora di più: “Non parto mai in vantaggio. È la storia della mia vita. Il ballo è far vedere agli altri quello che tu hai dentro. Non c’è spazio per l’emotività“.

La competizione, però, non la sente particolarmente. Anche perché per la “Divina” la vera favorita alla vittoria finale è Bianca Guaccero. Dopo quest’altra esperienza televisiva, però, la Pellegrini ha in mente altri importanti programmi. Questa volta da fare con la sua famiglia. Magari andare a cena fuori con suo marito e stare un po’ più di tempo insieme. Un po’ difficile, però, quando nella loro vita subentra un figlio.

Proprio in merito a questo argomento non si è fatta assolutamente attendere la domanda su un possibile ‘secondo figlio’ per la coppia. La risposta, di conseguenza, è arrivata ed ha spiazzato tutti: “In questo momento siamo entrambi impegnati. Non ne abbiamo intenzione. Anche se nella testa l’idea di aggiungere un altro elemento nella nostra famiglia c’è. Anche se non ora“. Ergo: Matilde potrebbe avere molto presto un fratellino o una sorellina. Ma c’è tempo.