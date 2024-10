Calcio in lutto, morto un grande campione: tifosi in lacrime

Lutto terribile nel mondo del calcio che dice addio ad un grande ex campione: i tifosi non trattengono le lacrime

Il mondo del calcio è stato colpito nelle ultime ore da un nuovo e drammatico lutto che ha lasciato scossi i tifosi che non hanno potuto trattenere le lacrime di fronte a questa tragica notizia.

A piangere in particolar modo è il calcio brasiliano che ha perso quello che è stato un simbolo a cavallo tra gli anni ’80 e ’90, ovvero il difensore di ruolo terzino Ze Carlos. L’ex giocatore si è spento improvvisamente all’età di 56 anni dopo essere stato colto da un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo, rendendo vano l’intervento dei soccorsi che hanno potuto solamente constatare il suo decesso.

L’ex difensore aveva trascorso tutta la sua carriera di calciatore in Brasile dove si è fatto apprezzare ovunque. Nonostante la sua carriera non sia stata costellata di tanti successi, Ze Carlos vanta nel proprio palmares anche un secondo posto ai Mondiali del 1998 che si disputarono in Francia dove il suo Brasile si arrese ai padroni di casa che conquistarono il loro primo titolo. In quella competizione iridata, Ze Carlos disputò appena due partite, scendendo in campo nella semifinale vinta contro l’Olanda.

Calcio brasiliano in lutto: addio all’ex difensore Ze Carlos

Ad annunciare la prematura scomparsa di Ze Carlos è stato uno dei club brasiliani più storici ovvero il Sao Paulo, squadra dove l’ex giocatore militò nella stagione 1997-1998 che è stata anche la miglior stagione della sua carriera. L’ex difensore, sebbene non sia stato un fenomeno, era considerato comunque un calciatore di tutto rispetto in patria e la partecipazione al Mondiale dopo la sua grande stagione col Sao Paulo accrebbe in un certo modo la sua fama nel paese sudamericano.

Nonostante con il Brasile abbia giocato solo 2 partite e non abbia vinto chissà cosa nella propria carriera, il nome di Ze Carlos in terra verdeoro era conosciutissimo e la sua morte non ha potuto non far scoppiare in lacrime i tifosi che perdono un simbolo di quel Brasile che andò ad un passo dalla gloria nel ’98.

Attraverso il proprio profilo Instagram, il Sao Paulo ha voluto omaggiare Ze Carlos ricordando la sua carriera, esprimendo le sue più sentite condoglianze alla famiglia dell’ex giocatore, rivolgendole un abbraccio virtuale in questo momento difficile. Tanti sono stati i commenti di commiato dei tifosi che si sono uniti al cordoglio del club brasiliano, altro segno di come il giocatore fosse davvero amato nel proprio paese.