Djokovic come non lo avete mai visto: il VIDEO diventa virale

Questo video di Novak Djokovic ha avuto ampio risalto sui social. Guardate un pò chi è in compagna del campione serbo

La stagione di Novak Djokovic potrebbe essersi conclusa con la partecipazione all’esibizione Six Kings Slam a Riyad. Il campione serbo ha annunciato infatti il suo forfait dal Masters di Parigi Bercy, l’ultimo della stagione, al via da lunedì 28 ottobre nell’omonima arena indoor della capitale transalpina.

Il Masters di Bercy decreterà gli ultimi quattro qualificati alle Atp Finals di Torino, in programma dal 10 al 17 novembre. Djokovic, da detentore del titolo, rischia di non essere tra gli otto Maestri. Al momento, il serbo è sesto nella classifica Race con soli 55 punti di vantaggio su Ruud e 190 da Rublev, un gap che entrambi possono colmare, accedendo alla fase decisiva dell’imminente Masters parigino.

L’eventuale mancata qualificazione a Torino non rappresenterà certo un rimpianto per Djokovic che, in occasione di una recente intervista rilasciata a margine dell’impegno in Davis con la Serbia, non ha posto le Finals e la posizione nel ranking Atp come priorità nel suo immediato futuro.

Djokovic, il video con un altro grande campione: una sfida irripetibile

A Riyad, Djokovic è stato sconfitto nuovamente da Sinner a quattro giorni da distanza dal precedente ko che l’azzurro gli ha inflitto in finale al Masters di Shanghai. Il ricco torneo disputato nella capitale dell’Arabia Saudita è stata anche l’occasione per i tennisti per incontrare alcuni protagonisti della Saudi League.

Tra questi non poteva certo mancare Neymar. Il brasiliano, da poco tornato in campo con l’Al Hilal dopo il lungo stop per l’infortunio al ginocchio, si è intrattenuto con Nadal durante una seduta di allenamento poi ha sfidato Djokovic in una challenge con domande incrociate sulla carriera di entrambi.

La sfida tra i due campioni è stata ripresa in una clip poi pubblicata sulle pagine Instagram ufficiali dello stesso Neymar e dell’Al Hilal. Entrambi si sono dimostrati molto preparati. Il calciatore brasiliano ha risposto correntemente alle domande sulla città natale di Djokovic, gli Slam vinti in carriera, le medaglie olimpiche conquistate e sui suoi più grandi rivali. Unico errore sullo Slam in cui Nole vanta più successi con Neymar che ha indicato Sydney come sede dell’Australian Open anziché Melbourne.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da نادي الهلال السعودي (@alhilal)

Djokovic, dal canto suo, si è fatto valere ricordando il numero di Champions vinti da Neymar (una con il Barcellona), le squadre in cui ha militato, i gol segnati con il Brasile e le partite disputate in carriera. L’unica certezza sul nome completo del fuoriclasse brasiliano, sul quale si è confuso anche l’intervistato.

Tante le risate nel corso dell’intervista tra i due campioni con tanto di complimenti reciproci a ogni risposta indovinata. Possiamo dire che la sfida è finita con una sostanziale parità.