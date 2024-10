Milan, prosegue la preparazione della sfida con il Napoli: le possibili scelte di Fonseca

In casa Milan sono ore di preparazione perché domani sera la sfida contro il Napoli. In ottica formazione non ci saranno Theo Hernandez e Reijnders, mentre il tridente offensivo dovrebbe vedere Leao, Okafor e Morata. Incendiare la trequarti nei metri conclusivi è un aspetto preponderante per il collettivo rossonero, che vuole dettare legge contro la capolista.

La probabile formazione (4-3-3): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Terracciano; Pulisic, Fofana, Loftus-Cheek, Leao; Okafor, Morata. Allenatore: Fonseca.