Sandra Naujoks è stata una meteora del poker?

Nel corso delle 19 stagioni dell’European Poker Tour, sono stati finora disputati 143 Main Event (il 144° è in programma a Praga, dal 9 al 15 dicembre 2024). I giocatori uomini, che nei tornei di poker costituiscono più del 90% del field, ne hanno vinti 138. I restanti cinque portano i nomi di quattro giocatrici.

Victoria Coren-Mitchell ha vinto due titoli, il primo a Londra nel 2006 e il secondo otto anni dopo, a Sanremo. Forse la città ligure è favorevole alle giocatrici, in particolare a quelle inglesi, dato che nel 2010 sempre a Sanremo ha trionfato Liv Boeree. Un altro mare, quello dei Caraibi, ha invece fatto da sfondo alla vittoria di Maria Lampropulos, che ha conquistato il Main Event della PCA 2018, la tappa extra-europea dell’EPT. La quinta vincitrice – ma non in ordine cronologico – è Sandra Naujoks, che nel 2009 si è aggiudicata l’EPT Main Event di Dortmund.

Ciò che distingue Sandra Naujoks dalle altre vincitrici di un Main Event EPT/PCA è la brevità della sua carriera. Anche se al momento solo Maria Lampropulos è completamente attiva nel circuito competitivo del poker, Victoria Coren-Mitchell e Liv Boeree si concedono occasionalmente qualche apparizione ai tavoli. La giocatrice tedesca, invece, è scomparsa dai radar del poker già nel 2013, dopo un periodo di intensa attività nei tornei.

Sandra Naujoks è stata quindi una meteora del poker?

Sì e no. Dal punto di vista temporale, può essere considerata una meteora, poiché sei anni scarsi non rappresentano una grande prova di endurance pokeristica. Tuttavia, Sandra Naujoks non è una di quelle meteore che “fanno il botto” e poi spariscono per motivi più o meno nobili (qualche nome? Jamie Gold, Sander Lyloff, Erik Lindgren). Dopo la vittoria a Dortmund nel 2009, infatti, la giocatrice tedesca ha continuato a ottenere buoni risultati, quasi sempre con premi a cinque cifre.

Semplicemente, Sandra Naujoks ha scelto di intraprendere un nuovo percorso, così come in passato aveva scelto il poker, nonostante una formazione iniziale molto lontana dal settore ludico.

Nata il 3 luglio 1981 a Dessau, in Germania, Sandra Naujoks si è laureata in storia e lingua tedesca con l’intenzione di diventare insegnante di liceo. Ha poi abbandonato questo obiettivo per dedicarsi alla progettazione grafica (o graphic design) e contemporaneamente alla carriera di modella, ambito per il quale aveva un talento naturale. Tuttavia, la scoperta del poker ha cambiato tutto.

