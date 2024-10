Inter, fermare le perdite… soprattutto in campo

La riduzione delle perdite è all’ordine del giorno in casa Inter, sia per quanto riguarda il campo che per l’aspetto legato al bilancio che è tornato di stretta attualità in seguito all’Assemblea degli azionisti dei Campioni d’Italia. Nella circostanza sono stati ratificati i decisi passi avanti dal punto di vista economico, con una riduzione delle perdite che è arrivata a soli 36 milioni che rappresentano la migliore delle notizie se collegata al futuro gestionale dei nerazzurri. In attesa che si concretizzi un rimpasto dirigenziale approfondito e scontato quando si verifica un cambio della guardia a livello di proprietà, tocca a Simone Inzaghi determinare in maniera urgente la fine dell’emorragia difensiva che sta caratterizzando la stagione dei nerazzurri. Gli ultimi clean sheets sono stati spazzati via dal rocambolesco 4-4 casalingo nel Derby d’Italia: facendo riecheggiare un campanello d’allarme che i nerazzurri pensavano di avere già disinnescato. L’impegno infrasettimanale contro l’Empoli e la successiva gara casalinga contro il Venezia dovranno fornire dei riscontri anche in tal senso, oltre a generare passi avanti in classifica approfittando degli scontri diretti delle avversarie. In campionato il piatto piange, ma il ritardo dalla capolista Napoli è colmabile, a patto che la svolta arrivi in tempi ristretti e sia efficace una volta per tutte.