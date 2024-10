Tutto fatto per Verstappen, futuro deciso: annuncio UFFICIALE

Verstappen ha confermato tutto, il suo futuro ha deciso. Lo ha annunciato ufficialmente a ridosso del GP del Messico

Tre anni fa, la carriera di Max Verstappen ha subito l’attesa svolta. Era dai tempi dell’esordio in Formula 1, avvenuto quando non aveva ancora compiuto 18 anni, che si parlava di un predestinato, di un futuro campione destinato a lasciare il segno nella categoria regina del motorsport.

E così è stato. Dall’indimenticabile duello vinto contro Hamilton nel 2021, sono arrivati tre titoli mondiali per Verstappen. Un dominio, quello dell’olandese, scaturito anche grazie a una monoposto perfetta e inattaccabile per i rivali almeno fino all’estate scorsa quando la Red Bull, dopo l’addio di Newey e alcuni aggiornamenti mal riusciti, ha perso la sua leadership, superata dalla McLaren e insidiata anche dalla Ferrari.

Verstappen è riuscito a mantenere il primato nella classifica del mondiale piloti ma, inevitabilmente, la crisi della Red Bull lo ha turbato a tal punto che si è ipotizzato anche un suo addio dopo una carriera intera legata indissolubilmente alla Scuderia che l’ha fatto esordire in F1.

Verstappen, annuncio ufficiale sul suo futuro: è fatta

In particolare il nome di Verstappen è stato accostato con insistenza alla Mercedes. Wolff non ha affatto smentito l’interessamento per il campione olandese, indicato come il pilota in grado di aprire un nuovo ciclo vincente dopo l’addio di Hamilton. Ci sono stati rumors anche sulla Aston Martin, specie in seguito all’approdo nel team di Lawrence Stroll di Adrian Newey e alla partnership futura con Honda, costruttore quest’ultimo con cui Max ha vinto in Red Bull.

Tutte ipotesi destinate a rimanere tali. Pur confermando momenti di difficoltà nella stagione in corso, Verstappen ha ribadito l’intenzione di onorare il contratto che lo lega alla Red Bull per le prossime stagioni.

Intervistato dall’agenzia di stampa francese ‘AFP’, il pilota della Red Bull ha confermato la sua scelta: “La mia intenzione è rispettare il contratto fino al 2028. La situazione non è cambiata da quando ho firmato. Quest’anno abbiamo avuto momenti difficili ma sono sempre concentrato sui miglioramenti nelle prestazioni della monoposto. Sono alla Red Bull e vogliamo tornare a vincere insieme.”

Dichiarazioni inequivocabili quelle di Verstappen. Se l’olandese è certo di restare, decisamente in bilico il futuro di Sergio Perez. Dopo il licenziamento scongiurato in estate, il rendimento del messicano non è affatto migliorato, motivo per cui un suo addio è ancora tutt’altro che scontato. Conoscendo Helmut Marko e le sue scelte sui piloti che non portano risultati, verosimilmente la sua decisione l’ha già presa.