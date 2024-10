ESCLUSIVA SI Agente Djuric: “Sta migliorando ancora. Nesta? Lo esalta”

Un assist contro il Verona, poi un gol salva-partita contro il Venezia, il terzo di questo suo inizio di stagione: Milan Djuric a Monza conferma di vivere una seconda giovinezza, dove è diventato un punto di riferimento per la squadra di Alessandro Nesta, non solo con le sue reti.

In esclusiva a Sportitalia è intervenuto l’agente dell’attaccante, Vittorio Sabbatini.

Contro il Venezia ha sfoderato una grande prestazione ed il terzo gol. Soddisfatti?

“Direi proprio di sì, l’inizio di campionato è stato difficile per il Monza, ma Milan è abituato a lottare e lavorare e lo sta facendo insieme a tutta la squadra per risollevarsi. Contro il Venezia ha fatto gol ed ha fatto un’ottima prestazione. Sta dimostrando come si possa migliorare in ogni fase della carriera: lui continua a farlo. Ringrazio il club ed il dott. Galliani che ha creduto in lui”.

Il rapporto con Nesta com’è?

“E’ stato ottimo fin da subito e non poteva essere altrimenti data la caratura della persona e dell’allenatore. Poi anche dal punto di vista tattico, in un certo senso non è cambiato troppo da Palladino: ovviamente hanno le loro particolarità e differenze, ma entrambi cercano un calcio propositivo che avvantaggia un attaccante come lui”.

E’ il miglior Djuric?

“Non sta a me dirlo, è anche difficile, ma sicuramente lui punta sempre a migliorarsi e lo sta facendo ancora di anno in anno. Vuole continuare a lavorare ed a crescere”.

Sulla lotta salvezza: che ne pensa della lotta che si sta delineando?

“Che il Monza dovrà lottare e che le squadre con le quali battagliare stanno venendo fuori, dato che si sta delineando chiaramente secondo me quella che sarà la lotta salvezza”.