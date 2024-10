Inter, ora serve ripartire: contro l’Empoli per dimenticare l’altalena del Derby d’Italia

Tanti errori, troppe disattenzioni. Nella partita dell’Inter contro la Juventus sono emersi nuovamente i difetti strutturali d’inizio partita. Il contropiede incassato del 4-3 è stato emblematico: pressione avanzata errata, apertura del fronte opposto ed ecco che Yildiz riapre i conti. Si sono visti aspetti positivi in casa interista, ma la vittoria è sfumata con tanta, troppa amarezza.

La gestione del vantaggio non può collassare in questo modo. Linea difensiva non perfetta, e i soliti errori da limitare. Anzi, da cancellare. Con istanza immediata.

E questa sera con la sfida all’Empoli la truppa di Inzaghi vuole ripartire più forte di prima.