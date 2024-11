Novak Djokovic, stravolto di nuovo tutto: la notizia è appena arrivata

Novak Djokovic è a un passo dal traguardo, ma la notizia è che potrebbe prendere una drastica decisione: ecco come stanno le cose

Reduce dal terzo posto ottenuto al Six Kings Slam – la ricca esibizione saudita che tanto ha fatto discutere nelle ultime settimane – Novak Djokovic ha deciso di dare forfait al Masters 1000 di Parigi-Bercy in scena in questi giorni per riposarsi in vista del finale di stagione. Un finale di stagione che potrebbe vederlo impegnato sia alle Nitto Atp Finals di Torino sia alle Final 8 di Coppa Davis in programma a Malaga.

Se la presenza di Nole in Spagna con la selezione serba è praticamente scontata, qualche dubbio in più vi è riguardo la sua partecipazione al cosiddetto “Torneo di Maestri”. Proprio il forfait a Parigi-Bercy, infatti, impedirà al nativo di Belgrado di accumulare punti preziosi, mentre la concorrenza avrà la ghiotta chance di avvicinarlo o, addirittura, superarlo (la settimana prossima sono in programma altri due eventi a cui Djokovic non parteciperà).

Atp Finals, Djokovic ‘vede’ la qualificazione: il quadro completo della Race to Turin

Ad oggi, Djokovic rappresenta la sesta forza della “Race to Turin”, la classifica che tiene conto dei punti accumulati nell’anno solare e che elegge, appunto, gli otto partecipanti alle Nitto Atp Finals. Alle sue spalle vi è un’agguerrita concorrenza che spera ancora di ottenere un posto.

Questo il quadro completo:

Jannik Sinner 10330 Carlos Alcaraz 6810 Alexander Zverev 6325 Daniil Medvedev 4830 Taylor Fritz 4300 Novak Djokovic 3910 Casper Ruud 3855 Andrey Rublev 3720 Alex de Minaur 3595 Grigor Dimitrov 3150 Tommy Paul 3145 Stefanos Tsitsipas 3065 Holger Rune 2725

Come si evince dalla graduatoria mostrata sopra, ci sono cinque tennisti già sicuri della qualificazione alle Nitto Atp Finals. Si tratta di Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Daniil Medvedev e Taylor Fritz. Djokovic, dal canto suo, con un bottino di 3910 punti ha un margine di vantaggio rassicurante sul nono classificato, ma non è detto che gli sarà sufficiente per staccare il biglietto che porta al capoluogo piemontese.

Inoltre, c’è da dire anche che lo stesso 24 volte campione slam, in una recente intervista, ha chiaramente affermato che per lui qualificarsi alle Finals non rappresenta una priorità. Staremo a vedere se riuscirà ad aggiudicarsi il pass, nonostante l’assenza dai campi, e se eventualmente deciderà di partecipare al prestigioso torneo – di cui è campione in carica – in programma dal 10 al 17 novembre.