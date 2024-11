Inter, Davide Frattesi merita più spazio nell’11 titolare

Davide Frattesi è il valore aggiunto della formazione allenata da Simone Inzaghi: il centrocampista dell’Inter contro l’Empoli è stato impeccabile, due reti in 17 minuti tra il 50′ e il 67′ che hanno permesso ai nerazzurri di conquistare 3 punti importantissimi dopo il pareggio contro la Juve.

2 gol nella seconda frazione di gioco per l’ex Sassuolo che prima ha permesso ai nerazzurri di passare in vantaggio sfruttando una deviazione del centrale empolese Viti, poi usufruendo dell’assist di Lautaro Martinez: palla in buca d’angolo e Vasquez superato per la seconda volta.

L’ex Sassuolo è il centrocampista italiano – tra quelli che militano nei Top5 campionati europei – ad aver segnato più gol in questa stagione tra club e Nazionale (6): un’arma in più per i Nerazzurri, nonostante per Inzaghi Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan sono intoccabili!