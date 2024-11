Juve, Motta cambia ancora qualche interprete a Udine. Serve il bottino pieno

Senza Bremer è cambiato tanto in casa Juventus. Con il brasiliano i bianconeri avevano incassato solamente un gol, dopo quell’arco temporale i numeri difensivi stanno spaventando la truppa di Motta. In ottica formazione 4-2-3-1 a Udine. Cambiaso e Cabal gli esterni bassi della retroguardia, governata da Kalulu e Gatti. In mediana ci sono Locatelli e Thuram, con Fagioli, Yildiz e Weah alle spalle di Mbangula.

La probabile formazione della Juventus (4-2-3-1): Perin; Cambiaso, Kalulu, Gatti, Cabal; Locatelli, Thuram; Weah, Fagioli, Yildiz; Mbangula. All. Motta.