Torino-Fiorentina, domenica è Sanabria vs Kean

Il successo contro il Como sembrava aver risvegliato un Torino che dopo un super inizio di stagione si era arenato con 3 sconfitte consecutive per 3-2 contro Lazio, Inter e Cagliari. I granata sono però caduti nuovamente 1-0 all’Olimpico contro la Roma al termine di una prestazione poco convincente. Granata che hanno perso Zapata contro l’Inter e nel match contro la Fiorentina si affideranno ancora una volta a Che Adams e Toni Sanabria per provare a tornare al successo.

Fiorentina, obiettivo altri 3 punti

Dall’altra parte la Fiorentina arriva da un mese di ottobre perfetto 6 vittorie su 6 per la prima volta nella propria storia. Palladino ha trovato una stabilità di formazione con il passaggio alla difesa a 4 con Gosens e De Gea che hanno trascinato con la loro leadership e Moise Kean che si è preso in mano l’attacco viola. A Torino Palladino non potrà ancora contare su Gudmundsson e Pongracic oltre che su Cataldi. Torna invece Moise Kean che dovrebbe riprendersi la maglia da titolare. In mezzo poi certa la presenza di Adli, potrebbe essere Bove ad affiancarlo con Sottil ancora a sinistra. Per una Fiorentina che terminato un ottobre perfetto vuole cominciare nello stesso modo anche il mese di Novembre….