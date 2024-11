Federica Pellegrini mozzafiato: ha confessato tutto

Una vera e propria rivelazione per Federica Pellegrini che dice tutto, mettendo sul piatto alcuni retroscena del suo carattere in diretta. I fan restano senza parole

Una Federica Pellegrini come non l’avevamo mai vista! L’ex nuotatrice sta rivelando sempre più il suo lato umano, glamour, quello che c’è dietro la campionessa. Sin da quando si è ritirata dalla competizione agonistica, abbiamo iniziato a vedere quella che è la sua vita di tutti i giorni, grazie soprattutto ai social, dove è molto attiva.

E così nel corso dei mesi i fan hanno potuto seguire la “Divina” insieme al marito, il suo ex allenatore Matteo Giunta e poi la nascita della figlia. Sono tanti gli aneddoti di vita quotidiana a cui la classe ’88 ci rende partecipi, guardandola sui social e non solo. Un nuovo punto di svolta è stata la partecipazione a “Ballando con le stelle”, dove è protagonista in queste settimane, rivelandosi anche un’ottima ballerina nello show di punta del sabato sera della Rai.

Confessione clamorosa di Federica Pellegrini: ha detto tutto in diretta!

Come di consueto, oltre ad ammirare le doti in pista, la partecipazione ad un reality del genere è anche un ulteriore modo per conoscere meglio i protagonisti, cosa c’è dietro i personaggi e la loro vita privata. Federica Pellegrini non si è di certo sottratta a raccontarsi e ha svelato diversi aneddoti, in un’intervista concessa a “La Vita in diretta”.

L’ex nuotatrice ha rivelato come, grazie al programma, ha riscoperto la sua sensualità e il suo sex appeal. Anche dal punto di vista fisico, rimettendosi in gioco. “Per anni il nuoto è stata la mia unica ragione di vita, la mia più grande passione e lo è tuttora. Ma grazie alla partecipazione al programma ho riscoperto la voglia di rimettermi in gioco, senza rinunciare al mio sex appeal”, rivela.

Poi entra nei dettagli: “Per anni sono stato in conflitto con il mio corpo e invece sto riscoprendo che posso essere più seducente e femminile di quella che sono“. Infatti durante le sue performance si lascia andare a vere e proprie danze sensuali col partner. In molti, tra i giudici, si stanno complimentando per il suo sex appeal, cosa che ha suscitato naturalmente l’approvazione positiva dell’ex nuotatrice che a lungo, specialmente durante la sua gravidanza, aveva dovuto fare i conti con un corpo che non le piaceva più, come confidato in passato.

“Questa cosa della sensualità me la stanno dicendo in molti. Ho tolto la gonna? Era in programma, i punti critici erano coperti (ride, ndr). Per anni ho messo da parte questo aspetto esteriore del mio carattere, ma ballando non mi dispiace mostrare la mia sensualità e non mi sono mai negata il tacco 12“, è la chiosa finale del suo discorso.