Serie A, Inter-Venezia: le formazioni ufficiali

Tra meno di un’ora, l’Inter ospita a San Siro il Venezia di Eusebio Di Francesco. Sarà l’occasione per la formazione di Simone Inzaghi di approfittare della netta sconfitta del Napoli contro l’Atalanta e riavvicinarsi a -1 dal primo posto. Inzaghi non bada alla Champions League e mette la miglior formazione possibile in campo.

Le scelte di Inzaghi e Di Francesco

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Idzes, Svoboda, Altare; Zampano, Crnigoj, Nicolussi Caviglia, Andersen, Haps; Oristanio, Pohjanpalo. All. Di Francesco.