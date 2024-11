Fiorentina, che sorpresa. Ecco Palladino e la sua filosofia di gioco

Un’altra vittoria, questa volta a Torino contro la formazione granata, per dimostrare di essere la vera sorpresa di questo inizio di stagione. La Fiorentina non vuole più fermarsi e lo sta dimostrando di domenica in domenica. La vittoria di ieri contro i ragazzi di mister Vanoli ha confermato, ancora una volta, come Raffaele Palladino stia entrando sempre di più nella testa dei propri calciatori, con una chiara filosofia di gioco.

La gara spartiacque è stata quella contro il Milan. Lì, forse, si è accesa per la prima volta la luce e la Viola ha capito di poter avere un ruolo importante in questo campionato. Una squadra che funziona bene, insieme, una squadra che ha qualità e lo dimostra in campo. Il terzo posto in classifica, a pari merito con l’Atalanta, potrebbe essere solo l’inizio di una stagione con tante sorprese.