“Si è ritirato”, ammissione Thomas Ceccon: brividi tra i tifosi

Ammissione da brividi quella che ha rilasciato Thomas Ceccon, il campione olimpico di Parigi 2024

Dopo l’ultima Olimpiade di Parigi, in cui ha vinto la medaglia d’oro nel dorso, Thomas Ceccon non vuole affatto smettere di stupire. Nella Coppa del Mondo di nuoto, in quel di Shanghai, è arrivato al primo posto sui 100m stile libero. Una gara molto combattuta quella che lo ha visto trionfare nei confronti del favorito Pan Zhanle.

Ini una intervista che ha rilasciato a Olympics.com, Ceccon ha aperto ad un futuro su più gare. Il campione ha ammesso che vuole continuare a stupirsi ed a stupire i suoi tifosi. Non vuole affatto porsi dei limiti ed è pronto a tutto: sia nel dorso o stile libero, 100 o 200 metri poco importa. Alla domanda su chi fosse il suo idolo di sempre nel nuoto la risposta non si è fatta attendere: “Michael Phelps che, nonostante abbia deciso di ritirarsi, rimane sempre nell’idea del nuoto per quello che ha fatto“.

Ceccon, rivelazione clamorosa: “Si è ritirato”

Nell’intervista, Ceccon non ha parlato solamente di sport ma del rapporto di stima e grande ammirazione che ha con un altro grande che, da poche settimane ha deciso di ritirarsi dalle scene. Stiamo parlando del campione spagnolo Rafael Nadal che, a breve, chiuderà la sua gloriosa carriera tennistica.

Per Ceccon, Rafael Nadal è un autentico punto di riferimento. A riguardo, Il nuotatore ha svelato un aneddoto che coinvolge il campionissimo iberico. Nadal, infatti, gli aveva inviato un messaggio su WhatsApp dopo che aveva letto un elogio di Ceccon nei suoi confronti (“Nadal è il più grande combattente nella storia dello sport“, ndr). Insomma, una sorta di ringraziamento per le belle parole.

La risposta del nativo di Thiene non si è fatta attendere. “Ho visto il messaggio ed ero contentissimo. Gli ho risposto anche io. Stiamo parlando di un atleta di altissimo livello. Mi fa sempre piacere avere uno scambio del genere con atleti di altri sport. Una settimana dopo quel messaggio, però, si è ritirato. Dobbiamo essere solamente fortunati di far parte di un’era in cui c’è stato anche lui“.

La carriera di Nadal si concluderà nella Final Eight di Malaga di Coppa Davis. Rafa sarà in campo con la Spagna capitanata da Ferrer e con Carlos Alcaraz uomo di punta. Nadal dovrebbe giocare solo il doppio.