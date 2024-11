Milan, Morata: “Partita importante. Leao? E’ nettamente più forte di tutti noi”

Ai microfoni di Sky Sport il centravanti del Milan, Alvaro Morata ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. “Partita importante soprattutto per noi e poi per i tifosi e la società. Dovevamo lottare come leoni: abbiamo fatto una grande partita, una prestazione seria. Abbiamo avuto momenti di lucidità e di sofferenza. Non bisogna sparare i fuochi d’artificio. Importante per essere consapevoli dell’importanza che ha vincere qua. Rafa Leao? Noi non abbiamo mai avuto dubbi. Anche lui deve essere consapevole che può fare la storia del calcio: è nettamente più forte di tutti noi”: