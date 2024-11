Arsenal, i primi tempi sono spesso efficaci. Ma i precedenti europei con le italiane…

L’Arsenal non è in grande forma e si appresta questa sera a sfidare l’Inter per invertire la rotta. I Gunners cercano la svolta. Riportiamo di seguito qualche dato statistico interessante pubblicato dal sito ufficiale nerazzurro:

“Tutti e tre i gol dell’Arsenal in questa UEFA Champions League sono arrivati nel primo tempo. Nella ripresa i Gunners hanno effettuato solo nove tiri, dietro allo Sparta Praga che è la squadra che ha registrato meno conclusioni (otto) nella seconda frazione di gioco nella competizione.

L’Arsenal non è riuscito a segnare in nessuna delle ultime quattro trasferte di UEFA Champions League in Italia (1N, 3P); l’ultimo giocatore dei Gunners a trovare la rete contro una squadra italiana in trasferta nella competizione è stato Emmanuel Adebayor (2-0 per gli inglesi contro il Milan allo stadio Giuseppe Meazza nel marzo 2008)”.