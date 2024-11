Brutte notizie per Michael Schumacher, è finita: tifosi increduli

Michael Schumacher torna sulla bocca di tutti i tifosi di Formula 1 con una notizia che non farà piacere ai fan: ormai è finita per sempre

Il campione di Kerpen detiene ancora dei record nel Circus, nonostante siano passati ormai molti anni dal suo ritiro. L’affetto della gente nei suoi confronti resta immutato e anche l’arrivo di nuovi fenomeni non potrà cancellare le sue imprese in pista.

Chi ricorda Michael Schumacher in pista da benissimo che come lui ce ne sono stati pochi. Un pilota in grado di andare oltre i limiti della propria monoposto e di sviluppare attorno a sé l’intera squadra, trascinando meccanici e ingegneri, difficilmente si potrà ammirare ancora in Formula 1. L’epopea alla Ferrari ha portato al tedesco fama e record, alcuni dei quali reggono ancora oggi, a distanza di anni. Ovviamente i numeri vanno anche parametrati visto che all’epoca si correvano meno Gran Premi nel corso della stagione e forse la competizione era ancora più elevata (tolti i 5 anni di dominio con la Rossa).

Il Kaiser ha sempre portato a casa il massimo di quello che poteva, senza commettere sbavature banali o regalando Mondiali ai compagni di squadra. In questo è paragonabile al solo Ayrton Senna, nel modo di cannibalizzare tutto e tutti, dal primo all’ultimo giorno. Sulla falsariga loro si sta imponendo anche Max Verstappen, che ha vinto l’ultimo GP in Brasile con un’autorità e un polso fermo che poteva ricordare i due illustre predecessori.

Max Verstappen supera un record di Michael Schumacher: tifosi senza parole

Verstappen è stato in grado in Brasile di strappare un incredibile record a Michael Schumacher. L’asso olandese è arrivato a 897 giorni consecutivi in testa al Mondiale di Formula 1. Una leadership che ha conquistato nel 2021, mollato solo all’inizio del 2022 (con una grande partenza della Ferrari di Leclerc) e poi tenuto per quasi 3 anni.

Il precedente primato apparteneva proprio al fuoriclasse tedesco, nel suo periodo di massimo splendore con la Ferrari. Per oltre 20 anni questo record era rimasto imbattuto, sopravvivendo anche al dominio Mercedes targato Lewis Hamilton. La Red Bull ha invece concesso a Super Max di balzare in testa a questa speciale graduatoria, che indica lo strapotere del numero 1 in queste stagioni. Il quarto titolo piloti consecutivo è davvero ad un passo dopo l’impresa di Interlagos. Già a Las Vegas Max può chiudere i discorsi.